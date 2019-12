Esas breidt IoT-diensten uit door overname van het Nederlandse Spitter.

ESAS kondigt zijn derde overname van het jaar aan. Het bedrijf Spitters uit Nederland zal voortaan deel uitmaken van de ESAS-groep. “Deze overname bevestigt onze strategie om een kwalitatief ‘end-to-end’ dienstenaanbod op te bouwen in telecom en utilities”, klinkt het bij ESAS.

Spitters is een gevestigde waarde in Nederland. Als toonaangevende speler op het vlak van telecommunicatienetwerken is het bedrijf zeer complementair met de eerdere overnames van Teletronika, Lomitel en BAM Infratechniek België. Spitters is gespecialiseerd in engineering, aanleg, onderhoud en beheer van fysieke telecommunicatienetwerken; zowel in glasvezel als coax. Ze zijn op het moment van overname een 425-tal medewerkers sterk. “Al deze gespecialiseerde werkkrachten komen er nu bij om de uitbreiding van onze IoT-diensten te ondersteunen”, vertelt Bavo De Cock, de nieuwe CEO van ESAS.

Groeistrategie brengt verandering met zich mee

Als onderdeel van het strategisch businessplan zal ESAS ook de afdeling Automation verzelfstandigen. Deze unit levert projecten in industriële automatisatie en heeft minder synergie met de field- & infra-activiteiten van ESAS. De Automation-activiteiten zullen als autonoom en zelfstandig bedrijf verdergezet worden buiten de ESAS-groep.

De oprichter van ESAS, Robert Decant, zal zijn professionele carrière een andere focus geven vanaf 2020. Hij heeft de laatste twintig jaar met enorm veel passie, enthousiasme en succes ESAS opgericht en gebracht tot waar het vandaag staat. Aan de start van het nieuwe decennium geeft hij formeel de fakkel door aan Bavo De Cock, die vanaf heden de rol van CEO zal opnemen. “Met heel veel trots geef ik de fakkel door aan een topteam dat ESAS mee heeft gebracht waar het vandaag staat”, vertelt Robert Decant.

Klaar voor de toekomst

Een nieuw tijdperk is dus aangebroken voor ESAS met zowel de overname van Spitters als de interne veranderingen. “Eén ding is zeker: wij zijn 100% klaar voor ons verdere groeiverhaal. De wereld digitaliseert razendsnel en technologie groeit exponentieel, zo ook de eisen aan netwerken. ESAS blijft verder investeren om zijn klanten de meest geautomatiseerde, geïntegreerde en performante klantenservice te kunnen blijven bieden”, licht Bavo De Cock toe. “Met deze versterking vanuit de Spitters-organisatie kunnen we in de Benelux een end-to-end-dienstverlening aanbieden, van netwerkaanleg en onderhoud tot en met de aansluiting in de woning alsook het connecteren en herstellen van slimme toestellen!”