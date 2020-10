De fysieke afstand is nog geen drie kilometer, maar de gevoelsafstand tussen het oude en het nieuwe bedrijfspand van ERIKS Industriële Kunststoffen in Ede is levensgroot. Van gedateerd en krap naar gloednieuw, ruim en state of the art. ‘Dit voelt zo’n beetje als het paradijs’, zegt businessunitmanager Fred Groot tijdens een rondleiding-met-ondertiteling over de kansen, mogelijkheden en ambities van de businessunit. ‘We gaan hier mooie jaren meemaken.’

– ‘Hier kunnen we vol inzetten op automatisering en robotisering.’

– ‘De machines voeren het zaag- en freesplan geheel zelfstandig uit.’

– Het nieuwe onderkomen fungeert als Center of Expertise voor andere vestigingen.

– De laatste jaren richt Industriële Kunststoffen zich meer en meer op advisering en co-engineering.

ERIKS Industriële Kunststoffen betrekt nieuwbouw

Wie tot deze zomer op het hoofdkantoor van ERIKS Industriële Kunststoffen (zie kader) moest zijn, ging naar de Galvanistraat in Ede. Daar stond een grijs-wittig bedrijfspand, waar – in krap bemeten ruimtes – de medewerkers aan het werk waren. Sinds deze zomer vervoegt de bezoeker zich aan de Francis Baconstraat nr. 4 – in hetzelfde Ede. Daar, aan de rand van industrieterrein BTA12, staat een glanzend pand. Met een belangrijk verschil al direct voor de deur. ‘We hebben hier 120 parkeerplaatsen’, zegt Groot, alsof hij het zelf nog niet kan geloven. ‘120! Bij het oude pand was het steevast een crime om je auto fatsoenlijk kwijt te kunnen, zelfs voor de klanten. Hier parkeren ze ‘m recht voor de deur; al dan niet op één van de plekken met elektrische oplaadpaal.’

Dubbelbesluit

Zo meteen over het nieuwe pand en de mogelijkheden, eerst over het waarom van de nieuwbouw. De eerste interne gesprekken dateren van drie jaar geleden, vertelt Groot. ‘Kort en goed: het oude bedrijfspand aan de Galvanistraat werd echt te klein en was bovendien niet modern genoeg. We liepen tegen onze grenzen aan, merkten we; als businessunit konden we niet langer de groei bewerkstelligen die we ambiëren. En die groeimogelijkheden waren en zijn er wel degelijk, zowel in de markt als bij onze vaste klanten. Dus er moest wat gebeuren.’

‘Er is een groeimarkt en we zijn ambitieus’

Die eerste gesprekken leidden uiteindelijk tot een dubbelbesluit: er zou nieuwbouw komen in Ede, en de werkzaamheden van de drie andere vestigingen van Industriële Kunststoffen (Alkmaar, Almelo en Eindhoven) zouden ook in Ede ondergebracht worden. ‘We kozen voor centralisatie, omdat we op die manier al onze ambities kunnen waarmaken. Hier kunnen we nu vol inzetten op automatisering en robotisering. We hebben hier de faciliteiten om de klant volledig te kunnen ontzorgen.’

Laatste kavel

ERIKS kon letterlijk het laatste vrije kavel op BTA12 vastleggen, pal aan de rand van het industrieterrein, tegenover de maïsvelden en een aantal fraaie villa’s. ‘En dat blijft zo, dus houden we dit prachtige uitzicht.’ In juni 2019 startte het eerste grondwerk, elf maanden later – op 15 mei – kreeg ERIKS officieel de sleutels van het pand, dat maar liefst 1 hectare vloeroppervlakte groot is (en inclusief buitenruimte 1,7 hectare).

Op de dag van de sleuteloverdracht startte de daadwerkelijke verhuizing. De productie heeft uiteindelijk maar een paar dagen stilgelegen: alleen de dagen rond Hemelvaart werd er niet geproduceerd; iedereen was bezig om de kantoor- en productiematerialen te verhuizen. Het waren dagen dat Groot een enorme eensgezindheid ervoer. ‘Letterlijk iedereen wilde meehelpen. Er ontstond een familiaire sfeer, waarbij collega’s elkaar hielpen en waarbij alles ongevraagd door de mensen zelf werd opgepakt. Sommigen draaiden uit puur enthousiasme bijna dubbele dagen. We moesten bij wijze van spreken collega’s gewoon naar huis sturen: ga nu maar even een beetje uitrusten. Mooi om te zien hoe iedereen de schouders eronder zette. Dat heeft me echt wel geraakt.’

De verhuizing zelf ging natuurlijk coronaproof. Er werd gewerkt met twee ploegen medewerkers. Voor de tweede ploeg het werk in de middag overnam, werd in een pauze van een half uur alle gereedschap schoongemaakt. Bovendien droegen de mensen – waar nodig – handschoenen en gelaatschermen.

Samen vergaderen

En dan is het tijd voor de rondleiding. Enthousiast en trots laat Groot het pand zien. Er werken in totaal zo’n honderd mensen. Het overgrote deel in twee ploegen van zes uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds in de productiehal. Op de begane grond, na de entree, bevindt zich een aantal vergader- en werkplekken. Allemaal op de glazen deur voorzien van de naam van één van de industrieën waarin ERIKS actief is – en op de wand van vloer tot plafond een mooie, bijbehorende foto. Die plekken, zegt Groot, zijn ook te gebruiken door ERIKS-medewerkers van andere vestigingen. ‘Ze kunnen hier lekker centraal met de klanten afspreken, vergaderen of gewoon een dagje komen werken.’

Groot zelf zit op de eerste verdieping, rechtsboven. Zijn kantoor – naam: Energy – zit aan het einde van het pand, na de werkplekken van onder andere de verkopers, inkopers en calculators. Hij wijst op de bureaus; allemaal met een simpele druk op de knop om te vormen tot ergonomisch verantwoorde stabureaus. ‘Mooi toch?’

Een deur achter leidt naar de productiehal. Aan de linkerzijde, over een lengte van een kleine honderd meter, stellingen tot een hoogte van zo’n tien meter – vol met kunststof in alle soorten en maten. Aan de rechterzijde: de machines voor het maatwerk. En in het hart van de hal de trots van Groot: een geautomatiseerd platenmagazijn annex productiecel. Voor en achter twee ‘robotarmen’ die kunststof platen van de vloer kunnen pakken om ze op de frees- en zaagmachines te leggen. Daar worden de platen in de gewenste vormen gefreesd of gezaagd en vervolgens op een pallet gelegd voor verzending naar de klant. ‘Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week’, zegt Groot. ‘We zetten de specificaties in de computer en de machines voeren het zaag- en freesplan geheel zelfstandig uit.’

Helemaal aan de rechterzijde, in afgesloten gedeelten met klimaatvoorzieningen, onder andere nog de thermische vervormruimte, de lijmruimte en de kwaliteitsruimte. En dan zijn er nog – ruime – plekken voor de werkvoorbereiders en de planners.

Center of Expertise

Terug naar Groots kantoor. Wat zijn eigenlijk de concrete gevolgen van de komst van het nieuwe pand? ERIKS noemt het nieuwe onderkomen het Center of Expertise Kunststoffen. Dat betekent onder andere dat het een kennisfunctie vervult voor andere vestigingen – ook in het (Europese) buitenland. En dat alle kunststofkennis, -voorraden en -productiemiddelen hier gebundeld zijn. ‘Als het gaat om kunststoffen binnen ERIKS, zijn wij dé experts. Met specialistische vragen komen collega’s bij ons. Wij kunnen alle mogelijke bewerkingen uitvoeren, inclusief compleet bewerkte eindproducten volgens de specificatie van de klant.’

Wat dan bijvoorbeeld? ‘Naast het leveren van halffabricaten hebben we ons gespecialiseerd in verspanende en thermische bewerkingen. Assemblage, buigen, koud zetten en warm vervormen. Polijsten, lassen, reinigen. En alles zowel seriematig als via Quick Response Manufacturing. Oftewel: van alle markten thuis.’

Maar het gaat niet alleen om de werkzaamheden in de productiehal. Want, net als de andere businessunits van ERIKS, richt Industriële Kunststoffen zich de laatste jaren meer en meer op advisering en co-engineering. ‘Ik denk dat daar onze toegevoegde waarde ligt. Door vanaf het begin mee te denken kunnen we de time-to-market voor de klant zo kort mogelijk houden. En dat is in zijn voordeel. Doordat we alle kennis en kunde gecentreerd hebben, zijn we in staat sneller en efficiënter voor de klant te werken.’

Materiaalgestuurd

De doorgevoerde automatisering heeft ook gevolgen voor de werkwijze in de hal. Daar waar ERIKS in het oude pand ordergestuurd werkte, kan er nu materiaalgestuurd gewerkt worden. ‘Voorheen vroeg een klant een bepaald stuk gezaagd kunststof. Dat zaagden we en legden de rest van de plaat terug in de stelling. Nu kijken we wat er in de nabije toekomst nog meer uit die plaat nodig is. Dat zagen we ook alvast en leggen dat gelabeld klaar. Dat is natuurlijk veel efficiënter.’

Groot bevestigt dat deze werkwijze ingewikkelder is en meer vraagt van de medewerkers op de werkvloer. ‘Dat is voor de mensen een leerproces waar we ze graag bij helpen. Bijvoorbeeld met onze dagelijkse agile stand-ups, en met extra opleidingen en trainingen. Zo kan wie dat wil er steeds nieuwe dingen bijleren. Dat maakt het werk volgens ons ook interessanter.’

Op de groei

Het nieuwe pand is gebouwd op de groei, zegt Groot. ‘Er is een groeimarkt en we zijn ambitieus. Dat kan ook als je kijkt naar onze mensen en naar de mogelijkheden hier. We kunnen bijvoorbeeld nog verder groeien in de foodindustrie. Speciaal voor die sector zijn we ISO 22000 gecertificeerd en kunnen leveren conform EC 1935/2004-wetgeving. Dat betekent dat we producten kunnen maken die in direct contact mogen komen met voedingsmiddelen. Dat zal klanten verder ontzorgen.’

En hoeveel zal Industriële Kunststoffen over een jaar gegroeid zijn? Daar wil Groot geen absolute uitspraken over doen. ‘Maar dát we groeien, is een ding dat zeker is. We wilden een toonaangevend bedrijf neerzetten, en dat is hiermee wat mij betreft gelukt. Met alles wat we hier kunnen maken, zetten we de juiste stap om onze klanten nog beter te bedienen. Daar ben ik van overtuigd.’

Profiel ERIKS

Industriële Kunststoffen is één van zeven businessunits van ERIKS, industrieel toeleverancier met het hoofdkantoor in Alkmaar. ERIKS richt zich op de inkoop, verbetering en verkoop van werktuigbouwkundige onderdelen aan zo goed als alle industriële sectoren. Het bedrijf telt wereldwijd 7.500 medewerkers (in 350 vestigingen, 18 landen) en levert 900.000 verschillende producten aan zo’n 90.000 klanten. Jaarlijks worden er maar liefst 5,5 miljoen producten verstuurd. Het bedrijf – een zelfstandig onderdeel van SHV Holdings – had vorig jaar een omzet van 1,9 miljard euro. De laatste jaren werkt ERIKS aan extra toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door als co-engineer samen te werken met de klant. Maar ook met een supermoderne cleanroom, die eerder dit jaar in Alkmaar werd geopend.