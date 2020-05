Bij Post en Dekker engineers en consultants in Amsterdam hebben ze snel kunnen schakelen in de coronacrisis, meldt directeur Eric-Jan Dekker. De projecten lopen vooralsnog gewoon door, al kan hij niet te ver vooruitkijken. ‘Ik verwacht niet dat alle r&d-budgetten bij klanten later dit jaar gehandhaafd blijven.’

Wat Post en Dekker op dit moment vooral helpt, is de gestructureerde manier van werken. ‘Al meer dan tien jaar besteden we 10-15 procent van onze tijd aan de ontwikkeling van de eigen organisatie. Wij zijn een ontwikkelclub en willen beter worden in het ontwikkelproces: sneller, effectiever, voorspelbaarder en meer datagebaseerd. Elk jaar voeren we daar kleinere of grotere interne projecten voor uit; dat leggen we vast in onze toolkit en implementeren we in onze manier van werken. Sommige dingen daarin zijn heel technisch: welke tools en middelen hebben we nodig? Andere zijn meer procesmatig: hoe kunnen we nog beter samenwerken, hoe moeten we teamontwikkeling aanpakken? Ook analyseren we waar klanten mee worstelen in hun product- en systeemontwikkeling en wat hun behoeften zijn; daar toetsen we onze roadmap aan.’

Een concreet resultaat is de ‘Configure-to-Order rode loper’, waarin Post en Dekker zijn jarenlange ervaring met configure-to-order-trajecten heeft vastgelegd in een gestructureerde aanpak. Rode draad is het modulair opbouwen van het product- of systeemontwerp. Dat moet het configureren van orders met standaardmodules in meerdere varianten mogelijk maken en het tijdrovende, dure en risicovolle klantspecifiek engineeren juist zo veel mogelijk uitbannen. ‘Veel klanten worstelen met de vraag hoe ze hun volgende generatie productplatform modulair kunnen opzetten. Als ze met ons in zee gaan, doen we dat volgens onze aanpak die bewezen succesvol is.’

Op de Configure-to-Order rode loper zet Post en Dekker samen met de klant vier stappen. ‘We beginnen met analyseren: wat heeft hij tot nu toe verkocht, wat denkt hij te gaan verkopen en wat zijn de gebruikersspecificaties daarvoor? Op basis daarvan bepalen we de doelstellingen voor het modulaire platform, in termen van kostprijs, doorlooptijd, of bijvoorbeeld het percentage ‘te configureren aanvragen’, de zogeheten ‘groene orders’. In de volgende stap specificeren we de architectuur voor dat nieuwe platform. Daarvoor vertalen we gebruikersspecificaties naar functionele specificaties. Op basis van historische datasets onderzoeken we scenario’s voor verschillende architecturen, om te kijken of die voldoen aan de doelstellingen. Dat is nodig omdat er bij de keuzes tegengestelde belangen kunnen liggen; productie bijvoorbeeld wil in het ontwerp soms andere modulegrenzen trekken dan logistiek of verkoop. Deze stap is heel krachtig, want er moeten ingrijpende ontwerpbeslissingen worden genomen.’ In stappen drie en vier wordt het ontwerp uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd in een productconfigurator.

Modulariseren is geen doel op zich, benadrukt Dekker. ‘Je wilt dat je productplatform beter gaat presteren, uitgedrukt in bedrijfsmatige doelstellingen voor doorlooptijd, benodigde engineering, kostprijs, reactietijd naar klanten, enzovoort. Die doelstellingen moet je smart formuleren in key performance indicators, bijvoorbeeld 80 procent van de orders moet voor 90 procent kunnen worden geconfigureerd. Als de productconfigurator voor een nieuw platform enige tijd heeft gedraaid, moet je die kpi’s gaan evalueren. Halen we die tachtig procent? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het nog beter?’

De eerste projecten zijn inmiddels uitgevoerd en de werkwijze bevalt goed, zegt Dekker. ‘We horen ook van klanten dat we heel gestructureerd werken. Dat geldt voor onze Configure-to-Order rode loper, maar ook voor onze reguliere ontwikkelprocessen. Alles is digitaal goed vastgelegd en dat geeft vertrouwen dat we heel goed op afstand met de klant samenwerken in een team waarvan de meeste leden nu vanuit huis werken.’