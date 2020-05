De opmars van e-commerce en pakketdiensten, die tijdens de coronacrisis alleen maar versnelt, biedt Equinox MHE mooie kansen voor groei, ook buiten Europa. Wel moet de leverancier van intralogistieke sorteersystemen daarvoor nog flinke stappen maken in procesbeheersing en kostenefficiëntie. Wat ook gebeurt. Zo werd met de hulp van PLM Xpert het PLM-systeem PRO.FILE ingevoerd, en gaat Equinox met de nieuwe modulaire LR-Sorter de weg naar configure to order op. ‘Nu al zien we de potentie om de doorlooptijd van maanden tot weken te verkorten.’

PLM Xpert ondersteunt groeistrategie van Equinox MHE met PRO.FILE

‘We zitten hier nog maar net’, zegt Denny van Veen. De marketeer van Equinox MHE doelt op het pand dat onlangs in Hillegom werd betrokken. Met een werkplaats van 2.600 en kantoorruimte van 750 vierkante meter heeft het bedrijf heel wat meer armslag dan voorheen. En die is meer dan welkom. ‘Omdat we hier grotere voorraden gaan aanhouden, kunnen we de doorlooptijden verkorten. En we hebben nu de ruimte om onze systemen volledig, of de hele grote in modules, op te bouwen en te testen. Tot dusverre zijn we daar on site bij de klant soms een paar maanden zoet mee. Die best grote systemen staan daar in de weg, zeker in draaiende warehouses. Dan moet de klant er omheen werken, wat natuurlijk lastig is en voor hem prijzig kan uitpakken. Door dat hier te doen, zijn we drastisch minder tijd bezig bij de klant. Dat gaat straks binnen een week lukken, denken wij.’

Software-achtergrond

Equinox is een systeemintegrator van sorteeroplossingen voor distributiecentra en magazijnen. Met hoofdzakelijk klanten in de retail (fashion) en in de groeimarkten e-commerce en pakketverwerking. Het bedrijf startte dertig jaar geleden als ontwikkelaar van warehouse-managementsystemen, nog steeds een sterke poot (zie kader). Rond 2004 trok het ook de engineering, onderdeleninkoop en assemblage van de sorteersystemen zelf naar zich toe. ‘Dankzij onze softwareachtergrond’, zegt Van Veen, ‘is het integreren van alle equipment die bij het sorteren van goederen komt kijken een sterk punt van ons.’

Die goederen kunnen van alles zijn: pakketjes en ook kledingstukken, in de range van klein (vanaf 70 bij 70 millimeter) tot middelgroot (maximaal 600 bij 400 millimeter). ‘Ook voor partijen die een zeer grote diversiteit aan spullen naar heel veel eindklanten versturen, hebben wij een passende oplossing.’

Binnen een maand uitleveren

Omdat nagenoeg alles wat Equinox bouwt en levert maatwerk is, gaat er veel tijd en geld zitten in engineering, inkoop (‘zonder inkoop geen machine, wij produceren niets zelf’), assemblage en sales & service. Van Veen: ‘Daar komt bij dat sorteersystemen een commodity worden en de terugverdientijd korter moet zijn omdat ze eerder worden vervangen dan voorheen. En met de groei in e-commerce en de omnichannel aanpak van retail maken bedrijven meer gebruik van third party logistics, 3PL en 4PL. In die sterk fluctuerende markten moeten ze snel kunnen schakelen. Een flexibel en vlot te installeren systeem is ons antwoord.’

Equinox moet dus toe naar standaardisatie en modularisatie. En doet dat ook: vorig jaar werd een 100 procent configureerbare sorter gelanceerd, bestaande uit een standaardpakket aan bouwblokken, die zodanig ‘gestapeld’ kunnen worden dat aan de specifieke klantbehoefte wordt voldaan.

De voordelen zijn talrijk en groot, zegt Denny van Veen. De LR-Sorter bestaat uit minder en zo veel mogelijk identieke onderdelen. Afmetingen, framework, beplating; het is allemaal eender. Dat scheelt veel tijd in engineering, sales, inkoop, assemblage en installatie. En het is makkelijker om voldoende voorraad aan te leggen van componenten die hard lopen, zodat uitleveringen sneller en meer orders in dezelfde tijd verstouwd kunnen worden. ‘Dat alles bespaart erg veel kosten, zonder in te leveren op klanttevredenheid, integendeel. Onze ambitie is de LR-Sorter binnen een maand na contracttekening uit te leveren. Onze ervaringen bij de eerste klanten sterken ons in de overtuiging dat dit gaat lukken.’

Continue orderstroom

De LR-Sorter heeft nog een gunstig effect, gek genoeg omdat er een niet heel hoog prijskaartje aan hangt. ‘Een maakbedrijf van onze omvang is gebaat bij een continue stroom orders en niet bij grote, eenmalige klappers waarvoor je al het andere werk on hold moet zetten’, licht Van Veen toe. ‘Dus is het goed voor ons de orderwaarde een beetje naar beneden te halen en het aantal orders te vergroten. Bij die grote systeemintegratieprojecten praat je al snel over miljoenen, bij de LR-Sorter over enkele tonnen.’ Waarmee hij niet wil zeggen dat Equinox de integratietak vaarwel zegt. ‘Dat zit in ons bloed, kunnen we goed. Maar zulke projecten doen we tot nu toe vrijwel alleen in de Benelux. Onze ambitie gaat verder: de komende jaren zetten we met ons configureerbare platform in op wereldwijde groei.’

Geen eilandjes meer

Met de LR-Sorter gaat Equinox van engineering to order (ETO) naar configure to order (CTO). Cruciaal daarvoor was de implementatie van de basisconfiguratie van PRO.FILE voor productdatamanagement, vertelt mechanical engineer Ben van der Meer. ‘Vóór de implementatie werden de stuklijsten handmatig bijgehouden en revisiebeheer ontbrak. De afdelingen waren eilandjes die hun eigen zaakjes regelden en eigen lijstjes bijhielden, data werden simpelweg gekopieerd van de ene naar de andere afdeling. Kortom: er was geen solide systeem waarin de juiste data ingevoerd, actueel gehouden en betrouwbaar beheerd worden én dat transparant is voor alle afdelingen. Waardoor fouten in het systeem slopen en kostbare tijd, die veel beter aan nuttiger zaken besteed had kunnen worden, wegvloeide in het corrigeren van al die fouten – met ondertussen een groot risico op spaaklopen.’

Kantelpunt

Dat is – of wordt nog – rechtgezet. Ben van der Meer: ‘We zijn nu zo ver dat we de data van mechanical engineering opgeschoond en gestroomlijnd hebben en één systeem hebben waarin iedereen zijn data inbrengt en beheert; voor electrical engineering loopt dat nog. Daar zit al veel winst in; een verschil van dag en nacht met hoe het voorheen ging. Met PRO.FILE beschikken we over een tool waarin de kennis die tot nu toe in de hoofden van medewerkers zat, overdraagbaar en altijd actueel is. De uitvoer van mechanical en electrical engineering, de stuklijsten uit PRO.FILE, zijn de input voor alle andere afdelingen, van inkoop tot en met assemblage bij de klant.’

Equinox professionaliseert, en dat vraagt wat extra’s. Denny van Veen: ‘We zitten op het kantelpunt van relatief klein naar groot. Van hoog tot laag is er commitment dat doorbijten uiteindelijk zal leiden tot groei en succes.’

Software in Litouwen

Equinox MHE bestaat uit twee takken: softwareontwikkeling en een maakbedrijf. Laatstgenoemde heeft Hillegom als thuisbasis (60 medewerkers). De vestiging in het Litouwse Kaunas (circa 100 medewerkers) is gespecialiseerd in softwareontwikkeling. Een van de softwareproducten waar Equinox succes mee heeft, is het warehouse-managementsysteem dat – vaak gelinkt aan het ERP-systeem van de klant – de flow regelt en controleert van inkomende tot uitgaande goederen in distributiecentra en magazijnen.