Zeeland is voor even het epicentrum voor uienverwerkend Nederland en de rest van de wereld. Bij MSP Onions in Nieuwdorp staat ’s werelds grootste geautomatiseerde uienverwerkingslijn, gerealiseerd door Eqraft in Emmeloord, met daarin geïntegreerd de optische sorteerder Eqrader. De lijn is 40 meter lang, met 16 uitgangen voor precies de gewenste ui: qua formaat, kleur, vorm, gewicht en zowel interne als externe kwaliteit. De totstandkoming had een roerige voorgeschiedenis, maar is nu achter de rug: ‘Afgelopen laagseizoen konden we anticyclisch groeien, terwijl de hele sector aan het zakken was.’

‘Niet één verkeerde ui ertussen, dat kunnen we garanderen’

Eqraft richt zich op de agrobulkmarkt van uien en aardappelen, met af en toe een uitstapje naar de peulmarkt (granulaten, noten, erwten, zaden, et cetera). Kenmerkend is dat het bedrijf alles in huis doet – van engineering tot assemblage en samenstellen van machines, maar ook elektra en software – om klanten een totaaloplossing te kunnen bieden. Markten bevinden zich wereldwijd waar arbeid schaars of duur is, zoals Nieuw-Zeeland, Australië en de westkust van de VS. ‘Daar stijgen de lonen, wat handmatig sorteren duurder maakt en de behoefte aan automatisering groter. Waar we vroeger te duur waren, gaat het sommetje steeds beter kloppen’, aldus Rutger Keurhorst, commercieel manager en tevens verantwoordelijk voor sales engineering bij Eqraft.

‘Met één muisklik kun je een complete productielijn omgooien’

Extra dimensies

Met de Eqrader kunnen klanten uien sorteren op stuksniveau, onder meer op interne kwaliteit. ‘Als een product vanuit Nederland zes weken lang onderweg is naar Indonesië, wil je aan de voorkant weten dat een product bij aankomst goed door de keuring komt’, zegt Keurhorst. ‘Bovendien wordt de kwaliteit van manueel sorteren steeds minder, zeker als volumes en draaiuren toenemen. Dat terwijl kwaliteit, garantie en traceability steeds belangrijker worden voor klanten.’ Een optische sorteerder is dan een logische ontwikkeling. ‘We zijn nu op het niveau dat de computers, software en analysetechnieken zo slim en ontwikkeld zijn dat je een betere kwaliteit kunt garanderen dan bij sorteren door mensen.’

Zes camera’s

Klanten krijgen hiermee ineens een geheel ander spectrum van sorteermogelijkheden. Zo selecteert een optische sorteerder op externe kwaliteit, maat en vorm, kleur, interne kwaliteit en gewicht. ‘Uit een partij van 500 ton kun je de perfect ronde ui in een bepaalde millimeterklasse eruit halen voor die staafverpakking in de supermarkt met extreem hoge kwaliteit. Of juist de uien die wat verwering aan de buitenkant hebben maar verder goed zijn, en daarmee geschikt voor verre bestemmingen omdat de buitenste schil er toch wel af gaat bij transport’, illustreert Keurhorst. De selecties zijn vervolgens te koppelen aan een uitgang. De kortste Eqrader heeft zes uitgangen en het aantal is in principe eindeloos – een kwestie van lengte aan de machine toevoegen. Bij het bepalen van de kwaliteit wordt gebruikgemaakt van een zelflerend systeem dat data combineert. ‘Per positie hangen er zes camera’s voor een zo groot mogelijke overlap: shot ene kant ui, ui kantelen, shot andere kant’, beschrijft Keurhorst. ‘Dankzij infraroodtechnologie detecteert de Eqrader tevens rot binnenin de ui, vanaf 2 procent van het bolvolume. Iets wat het menselijk oog niet ziet, maar wel cruciaal is voor de kwaliteit.’

Eenvoudiger flow

De evolutie van kennis en ontwikkeling trok de aandacht van MSP Onions in het Zeeuwse Nieuwdorp. Samen met Eqraft is daar de Factory of the Future gebouwd: een compleet nieuwe, volledig geautomatiseerde fabriek, met oog voor de kwetsbaarheid van de ui. Hier staat tevens de grootste Eqrader: 40 meter lang met 16 uitgangen. Vijf man volstaan om de fabriek op volledige capaciteit te laten draaien. De enige heftrucks die er rijden, zijn bedoeld voor het laden van de vrachtwagens. ‘We hebben de hele logistieke flow uitgepluisd’, vertelt Keurhorst. ‘Uiteindelijk is gekozen voor een fabriek in drie lagen, met een eenvoudiger flow. Daarbij leggen uien een kortere weg af en gaan ze na ontvangst één keer naar boven, daarna alleen maar naar beneden – gentle product handling – tot ze op de pallet liggen. Veertig jaar ervaring met uien sorteren en verpakken gecombineerd met nieuwe technieken heeft geleid tot flexibiliteit op de lijn en geringe omsteltijden. Met één muisklik kun je een complete productielijn omgooien.’

Anticyclisch groeien

Sinds de ingebruikname van de uienverwerkingslijn in september vorig jaar, heeft MSP Onions elke dag energie gestopt in het ontdekken van alle mogelijkheden. ‘In april waren we zo ver dat klanten konden aangeven welk type ui ze wilden en wij 100 procent kwaliteit konden garanderen, met niet één verkeerde ui ertussen. Dat was de grootste winst, garantie op de export. Daardoor konden wij anticyclisch groeien in het laagseizoen, terwijl de hele sector aan het zakken was’, stelt Lindert Moerdijk, sales director bij MSP Onions. Een ander belangrijk voordeel betreft de inzet van personeel. ‘Traditioneel had ik wellicht zo’n zeventig man nodig, nu kan ik met één man de capaciteit van de sorteerder verdubbelen. Dat doet commercieel wel wat.’

Samen met partners

Bij het project werkte Eqraft verder samen met Symach (inrichting en palletiseersystemen), Modesta (luchtbehandeling, stofafzuiging, waste management) en Deprez (interne logistiek). ‘Met deze partijen zijn we wereldwijd actief. Engineers, mensen op de werkvloer, uitvoering en assemblage kennen elkaar, dan ga je steeds net een stapje verder.’ MSP belegde de overkoepelende software en sturing eveneens bij Eqraft. Door een koppeling tussen fabriekssturing en ERP-systeem, uitgevoerd door Eqontrol, is de fabriek dusdanig slim dat, als bestellingen binnenkomen, de fabriek precies weet welke uien op voorraad zijn en op basis daarvan een intelligent productieschema inricht. ‘Dankzij de enorme drive bij alle betrokkenen hebben we de finish gehaald en kunnen we de wereld laten zien wat er mogelijk is.’

Moerdijk onderschrijft dit: ‘Uiteindelijk zijn we er met de capaciteiten van beide bedrijven in geslaagd dit project tot een goed einde te brengen. En nu draaien we naar tevredenheid met de nieuwe fabriek.’ Plannen heeft de sales director van MSP Onions nog genoeg. ‘Ik zie honderdduizend mogelijkheden voor nieuwe projecten, maar het is nog een beetje te vroeg om concreet te worden. Eerst dit businessplan verder uitbouwen. Deze sorteertechniek wordt nog niet heel breed ingezet in de sector, dat biedt ons kansen.’

Roerige voorgeschiedenis

De showcase in Nieuwdorp kent een roerige voorgeschiedenis. Net toen de bouw van de lijn zou starten, ging Eqraft failliet aan een samenloop van omstandigheden: organisatieverandering, nieuwe mensen, groot project, meningsverschillen, tegenzittende markt en financiële tegenslagen. ‘Vanwege het gezamenlijke belang hebben we toen een tijdelijke project-bv opgezet, waarbij MSP ons hielp met de cashflow zodat wij de fabriek konden afbouwen’, verklaart Keurhorst.

Inmiddels is Eqraft back in business onder leiding van een nieuw management. Engineering, softwareontwikkeling, projectmanagement, inkoop, productie en service zijn geconcentreerd in Emmeloord, waarbij de dagelijkse leiding in handen is van general manager Marcel Kampes. En in Goes richten Keurhorst en zijn team zich op advisering, project engineering, verkoop en marketing. In twee jaar tijd werd het vertrouwen in de markt teruggewonnen, het medewerkersbestand uitgebreid van achttien naar vijftig, werden er zo’n vijftig projecten uitgevoerd en schrijft het bedrijf zwarte cijfers. ‘We werken efficiënter, waardoor we nu ook marge maken. Daarnaast groeien we flink en is onze order- en offerteportefeuille goed gevuld. Als organisatie proberen we strategisch verder vooruit te kijken en zijn we nu al bezig met projecten in 2025. Want je weet niet wat er gebeurt, corona stond ook in geen enkel businessplan. Collega’s zitten niet stil. Die wereld is zo dynamisch, daarom moet je continu aan het roer blijven om koers te houden.’