Bij een softwarebedrijf denk je niet meteen aan CO 2 -uitstoot. Toch hanteert EPLAN, software-aanbieder en adviseur voor elektrotechnische engineering, de CO 2 -Prestatieladder. Dat doet het onder de vlag van Cito Benelux, de facilitaire dienstverlener voor EPLAN en zusterbedrijven Rittal en Phoenix Contact. Dankzij investeringen in gebouwrevitalisering en led-verlichting, en ‘Hollandse wind’ is de CO 2 -uitstoot de afgelopen jaren flink gedaald. De huidige coronacrisis werpt nieuw licht op de mogelijkheden voor CO 2 -reductie.

Corona verlaagt/verhoogt de uitstoot

In 2009 begon Cito al te werken volgens de CO 2 -Prestatieladder. ‘Niet omdat het moest, maar als onderdeel van ons mvo-beleid (voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.).’ Dat vertelt Eelke Kootstra, manager facilitaire zaken, arbo en milieu bij Cito Benelux in Zevenaar. ‘Onze bedrijven gebruiken het vooral als een interne managementtool, niet om er proactief mee naar de markt te gaan. We gaan nog niet verder dan trede 3.’ Voor EPLAN speelt het geen rol bij opdrachtgevers, vult directeur Roger Scholtes aan. ‘Zelfs multinationals vragen er niet naar.’

Bij zusterbedrijven Rittal en Phoenix Contact gebeurt dat wel, weet Kootstra. Die bedrijven werken meer met fysieke producten en bijbehorende logistiek. ‘Opdrachtgevers vragen soms naar ISO 9001 en 14001 (milieumanagementsysteem, red.). Dan gebruiken wij het certificaat van de CO 2 -Prestatieladder, want dat toont toch veel aan.’ Scholtes waardeert het vooral als ‘een mooie handleiding om te monitoren hoe we het doen op het gebied van energieverbruik, mobiliteitsbeleid en vlieguren.’

Label A én F

De afgelopen jaren heeft Cito de nadruk gelegd op maatregelen voor energiebesparing. Zo is al bijna volledig overgeschakeld op led-verlichting en is een van de kantoren gerevitaliseerd, waardoor het energielabel A kreeg. Goed nieuws, want de bekende energielabeling wordt per 1-1-2023 verplicht voor kantoorgebouwen, met als eis minimaal label C. ‘Ons nieuwste gebouw heeft echter label F, vanwege het vele glas in de gevel. We onderzoeken volgend jaar de mogelijkheden voor zonnepanelen en eventuele vervanging van de cv-installatie. Maar dankzij dat werken met de CO 2 -Prestatieladder hebben we de basis voor de gebouwlabeling al op orde.’ Een andere gunstige maatregel van Cito is de overstap in de energie-inkoop naar CO 2 -neutrale ‘Hollandse wind’. Alles bij elkaar goed voor een emissiereductie in de afgelopen jaren van zo’n dertig procent.

Plussen en minnen

Voor 2020 dient zich wederom een stevige uitstootdaling aan. ‘Maar dit jaar is natuurlijk niet representatief vanwege de coronacrisis’, tekent Kootstra aan. ‘Nu waren het hier al geen extreme vliegers, maar dat is vanaf maart helemaal stilgevallen. En door het thuiswerken daalt het energieverbruik op kantoor.’ Niet dat corona alleen maar tot energiebesparing leidt. Bij Rittal en Phoenix Contact is de logistiek in ploegen gaan werken om beter afstand te kunnen houden, waardoor de magazijnen nu van 6 tot 23 uur in plaats van 7 tot 18 uur moeten worden verlicht en verwarmd. En inmiddels draait de luchtbehandelingsinstallatie 24/7 door, meldt Kootstra. ‘Toch zullen wij de doelstelling voor 2020 (10 procent afname ten opzichte van 2019, red.) makkelijk halen. Ook al zijn we met de energie-investeringen vanwege de coronacrisis op de rem gaan staan.’

Lering trekken

Anderzijds valt er uit de ‘coronabeperkingen’ wel lering te trekken, aldus Scholtes. ‘We zullen niet in de huidige status blijven, maar ook niet volledig terugkeren naar de oude situatie. In maart zijn we overgestapt naar remote services en online trainingen. Hoewel we later in het jaar ook weer reguliere klassikale trainingen en on-site diensten zijn gaan uitvoeren, blijken veel klanten gecharmeerd van een service of training ‘op afstand’. Het aantal klantafspraken ligt dit jaar op 60 procent van dat in 2019, met ook nog eens een groter deel online. Omzettechnisch doet 2020 echter nauwelijks onder voor vorig jaar. Veel vergaderingen blijken prima online te kunnen.’ Een positief aspect is ook dat klanten makkelijk hun zusterbedrijf in Roemenië of het hoofdkantoor in Duitsland erbij betrekken. Die waren nooit naar Nederland gekomen voor een vergadering. ‘Het aantal afspraken is gedaald, maar de kwaliteit ervan is misschien wel gestegen. We zullen dus beter gaan kijken welke reizen goed te verantwoorden zijn en wat niet dringend noodzakelijk is.’ Met alle positieve impact van dien op de CO 2 -prestatie.

Milieuvriendelijk meer kans bij aanbesteding

De CO 2 -Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van de CO 2 -uitstoot en kosten (energie, materiaal, reizen, enzovoort). In 2009 ontwikkelde ProRail de CO 2 -Prestatieladder, die sinds 2011 in beheer is bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). SKAO verzorgt de certificering (en auditering) van organisaties. De ladder werkt als een CO 2 -managementsysteem met vijf treden/niveaus. Niveaus 1 tot en met drie 3 gaan over de eigen uitstoot, niveau 4 en 5 bestrijken de keten en de sector. Bij aanbestedingen kunnen opdrachtgevers – met name (semi-)overheidsinstellingen – voor gecertificeerde bedrijven een (fictieve) korting op hun inschrijfprijs berekenen – bij niveau 3 op de ladder al 4 procent. Daardoor kan een ‘ladderbedrijf’ de opdracht gegund krijgen ook als het niet de laagste inschrijver is.

Totale CO 2 -uitstoot Cito Benelux

Jaar Ton CO 2

2015 1315

2016 1412

2017 1454

2018 1062

2019 997

2020 500-600 (schatting)