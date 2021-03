Pionieren is een rode draad geweest in zijn loopbaan, zegt productmarketingmanager Ernest Kappers van EPLAN Nederland, softwareaanbieder en adviseur voor elektrotechnische engineering. Als hij per 1 juni met pensioen gaat, heeft hij ruim 33 jaar bij EPLAN in Zevenaar gewerkt, nadat hij eerder acht jaar bij Hollandse Signaal, het huidige Thales Nederland, elektrotechnische trainingen had verzorgd. ‘Op de lagere school wist ik al dat ik naar de hts wilde, al twijfelde ik op de middelbare school nog even over de lerarenopleiding. De techniek won, maar ik ben het dus met lesgeven gaan combineren.’ Kappers was de vierde op de Nederlandse EPLAN-loonlijst, met de opdracht trainingen voor klanten op te zetten. ‘EPLAN was net in Nederland begonnen met z’n eerste buitenlandse vestiging. In het begin was dat natuurlijk pionieren en deed je alles samen: techniek, sales en klantondersteuning. Ik was voor sales niet echt een commerciële verkoper, maar lesgeven is natuurlijk ook een vorm van verkopen; je wilt de ontvanger iets laten begrijpen en daarvoor enthousiast maken.’

Later ging hij ook consultancy doen en de laatste twaalf jaar was hij verantwoordelijk voor de productmarketing. ‘Ook dat was weer pionieren binnen EPLAN. Langzaam hebben we de omslag gemaakt van productverkoper naar solution provider. We kwamen niet bij de klant met producten maar gingen eerst naar diens werkproces kijken om te analyseren wat de behoefte was en welke oplossingen we konden bieden om hem beter te ondersteunen. Dat ging niet meer alleen om het tekenen van schema’s, maar om het hele werkproces van de klant, van engineering en validatie van het ontwerp – tegenwoordig met behulp van een digital twin – tot aan productievoorbereiding. Internationaal hebben we hier veel voor moeten zaaien, maar nu zie je dat het procesdenken binnen EPLAN breed is overgenomen. In onze marktbenadering waren wij wel vooruitstrevend; dat zit ’m, denk ik, ook in de Nederlandse handelsgeest.’

EPLAN mikte vanaf het begin voor zijn software op de pc, terwijl toen (eind jaren tachtig) grote computersystemen nog de boventoon voerden. Kappers is er trots op dat die ‘tot mislukken gedoemde missie’ heeft geresulteerd in een gevestigde naam in Nederland. Donderdag 20 mei blikt hij op een EPLAN-event terug op de ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar en geeft hij handige tips voor optimalisatie van werkproces en engineering.