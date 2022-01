River BioMedics heeft 1,8 miljoen euro opgehaald om pre-klinisch onderzoek te doen naar cardiovasculaire medicijnen. Het Enschedese bedrijf werkt aan de ontwikkeling van geneesmiddelen door gebruik te maken van geavanceerde 3D-modellen van het menselijk hart. River BioMedics richt zich op hartziekten, met een focus op hartfalen. De financieringsronde werd mede mogelijk gemaakt door het FIRST fonds van BioGeneration Ventures, KIKK Capital en Oost NL.

Hartfalen treft wereldwijd 55 miljoen mensen. Alleen al in Europa zijn de kosten voor de gezondheidszorg meer dan 30 miljard euro per jaar. Veel van de beschikbare geneesmiddelen behandelen alleen de symptomen van de ziekte, in plaats van de onderliggende oorzaak aan te pakken. Hoewel er de afgelopen jaren vele pogingen zijn gedaan om geneesmiddelen te vinden die zich richten op de onderliggende oorzaken, bereikten deze nieuwe geneesmiddelen nauwelijks de patiënt. Onder andere door het ontbreken van voorspellende cel- en diermodellen, die gebruikt worden voor de validatie van geneesmiddelen. Diermodellen zijn duur en lang niet altijd goed vertaalbaar naar de menselijke ziekte en in celmodellen kunnen geen klinisch relevante functionele metingen worden gedaan. River BioMedics ontwikkelt 3D-hartmodellen die dit probleem oplossen. Daarmee is beter te voorspellen of de medicijnen werken tegen hartziekten.

3D-hartmodellen

De oprichters van River BioMedics, Marcelo Ribeiro, Lisanne Blauw en Robert Passier, zijn experts in het maken van geavanceerde 3D-hartmodellen en in de genetische basis van hartziekten, die gebruikt kunnen worden om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Marcelo Ribeiro: “Samen met de andere oprichters zijn we ontzettend blij met deze financieringsronde, die ons de kans biedt ons product verder uit te rollen. Er is een enorme ‘unmet medical need’ voor de behandeling van hartfalen en het werk dat River BioMedics gaat verrichten de komende tijd is van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen overal ter wereld.”

Björn Schaap, Investment Manager Health bij Oost NL: “Hartfalen is een van meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland. De behoefte aan nieuwe medicijnen die helpen bij hartfalen is groot. We hebben veel vertrouwen in het team van River BioMedics en hun oplossing. En zijn er trots op als investeerder een bijdrage te kunnen leveren.”

Rianne Ellenbroek, Investment Manager van FIRST Fund: “FIRST Fund via BGV is heel blij dat we het River BioMedics-team kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun hiPSC-platform, dat is ontwikkeld door de wetenschappelijke oprichters van River BioMedics. River BioMedics is nu goed gepositioneerd om hun technologie te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor hartziekten.”

Nieuwe CEO

Als onderdeel van de investering heeft River BioMedics Nicky Cooper aangesteld als CEO. Nicky adviseert het team sinds mei 2021 en heeft meer dan 30 jaar ervaring in geneesmiddelenontwikkeling, hetgeen ze heeft opgedaan bij kleine en middelgrote biotechbedrijven. “Ik kijk ernaar uit om met de wetenschappelijke oprichters samen te werken en de pijplijn van River BioMedics verder te ontwikkelen. De 3D-hartmodellen die zijn ontwikkeld met behulp van expertise in cardiale biologie, bio-engineering en hiPSCs, plaatsen het bedrijf op de ‘cutting edge’ van innovatie en stelt River BioMedics daarmee in een sterke positie om een ​​pijplijn op te bouwen die een impact zal hebben op hartziekten”, aldus de nieuwe CEO.

Spin-off Universiteit Twente

River BioMedics is in 2020 opgericht als een spin-off van de afdeling Toegepaste Stamceltechnologieën van de Universiteit Twente (UT). Het bedrijf is gevestigd in Enschede en opereert vanuit laboratoria op de campus van de UT.