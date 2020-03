Enschedese leverancier beademingsapparatuur ziet orderboek vertienvoudigen

Macawi Medical Systems te Enschede, onderdeel van Demcon, ontwikkelt en produceert beademingsmodules. ‘We hadden voor dit jaar 3000 tot 4000 modules geprognosticeerd. Maar momenteel krijgen we van over de hele wereld zoveel orders binnen dat we wel het tienvoudige zouden kunnen uitleveren’, vertelt Demcon-directeur Dennis Schipper.

Of dat lukt is de vraag: ‘We zijn bezig een tweede productielijn in te richten, om de productie verdubbelen. Het probleem zit hem in het tijdig aangeleverd krijgen van componenten. We onderhouden daarvoor intensief contact met onze leveranciers. Die zetten alles op alles om ons te voorzien, omdat zij ook wel begrijpen dat ze voorrang moeten geven aan de levering voor apparatuur die momenteel levens kan redden. Maar het kan zijn dat sommige onderdelen ergens op een schip of in een haven liggen en niet getransporteerd kunnen worden. De hele keten zal dan creatief moeten zijn om toch tot oplossingen te komen. Zodat wij ziekenhuizen zo snel mogelijk kunnen beleveren.’

Nederlandse technologie

Schipper besluit: ‘We moeten ons gelukkig prijzen dat we in Nederland over deze beademingstechnologie beschikken. Als je die nu uit het buitenland moet betrekken is dat toch een stuk lastiger nu zoveel grenzen gesloten zijn.’