Op 1 augustus 2020 heeft de Zuid-Duitse machinebouwer EMAG het Neder-Frankische bedrijf Scherer Feinbau uit Alzenau overgenomen, een specialist voor CNC verticale draaibanken en verticale as-draaimachines.

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt Schererer efficiënte productieoplossingen voor de automobiel-, lucht- en ruimtevaartindustrie en de mechanische industrie.

engineering en gieterij – van de metaalbewerking tot de verwerking en automatisering van onderdelen. De focus ligt op verticale CNC-draaibanken voor werkstukken met een diameter van 160 tot 550 millimeter en asdraaicentra voor werkstukken met een diameter van 250 tot 350 millimeter. Een klassieke toepassing voor Scherer is de zeer efficiënte serieproductie van remschijven. De specialisten vertrouwen daarbij op machines die speciaal voor remschijven zijn geoptimaliseerd en daardoor een hoge mate van acceptatie in de markt hebben gekregen. Twee machineplatforms maken verschillende, eenvoudig te automatiseren productielijnen mogelijk, passend bij het volume en de halindeling van de klant.

Scherer en EMAG profiteren beide partners van de huidige overname: aan de ene kant worden Schererer’s verticale CNC-draaibanken wereldwijd door EMAG op de markt gebracht. Het uitstekende wereldwijde netwerk van EMAG binnen de automobielindustrie biedt een ideale basis voor toekomstig succes. Het wereldwijde EMAG servicenetwerk zal in de toekomst ook beschikbaar zijn als contactpersoon voor Schererer klanten. Anderzijds breidt EMAG met deze overname haar technologische knowhow uit. Met name de eerder genoemde jarenlange ervaring op het gebied van remschijfbewerking een rol spelen, zoals Markus Heßbrüggen, CEO van de EMAG Group, bevestigt: “In de afgelopen jaren heeft Schererer een robuuste oplossingen voor deze toepassing, die ook in de toekomst van groot belang zal zijn voor de automobielindustrie – voor alle soorten aandrijvingen. Wij verwachten van deze knowhow nieuwe marktimpulsen en ontwikkelingskansen”.

Focus op technologische knowhow Scherer Feinbau werd in 1978 in Mömbris opgericht en maakt sinds 2012 deel uit van de CHIRON-groep met het hoofdkantoor in Tuttlingen.

Vanaf 1 augustus 2020 wordt Scherer volledig overgenomen door EMAG. Hiermee zet de EMAG Groep een langetermijnstrategie voort. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Salach bij Göppingen, is er herhaaldelijk in geslaagd de eigen knowhow en marktpositie uit te breiden door middel van een slimme uitbreidingsstrategie. “Hierdoor is de EMAG-groep vandaag de dag een van de weinige fabrikanten die met zijn productiesystemen de hele procesketen van de zachte tot de harde bewerking bestrijkt en kan bogen op een schat aan toepassingskennis. Met de overname van Scherer zetten we die weg naar succes voort”, zegt Heßbrüggen.