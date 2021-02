De algemene vergadering van BOM Holding B.V. (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) heeft Ellen de Brabander benoemd als lid van de raad van commissarissen. De Brabander, momenteel werkzaam als Senior Vice President bij PepsiCo, treedt per 1 februari toe tot de rvc en is benoemd voor een termijn van vier jaar.

De Brabander studeerde en promoveerde cum laude in Chemie in Leiden, waarna ze postdoctoraal onderzoek deed aan het Massachusetts Institute of Technology. Sinds 2014 is zij bij PepsiCo werkzaam als Senior Vice President in research & development waar ze onder meer verantwoordelijk is voor de digital & data management transformatie en compliance. Hiervoor werkte De Brabander als Chief Science &Technology Officer bij Merial (tegenwoordig Boehringer Ingelheim), Intervet (tegenwoordig Merck Animal Health en DSM. Daarnaast is de Brabander steeds actief geweest op de public private interface onder meer als founding CEO bij EIT Food en als lid van de raad van toezicht bij HAS en Universiteit Twente.

“Ellen de Brabander valt op door haar ruime bestuurlijke en internationale bedrijfservaring”, zegt René Penning de Vries, president-commissaris van de BOM. “Haar expertise op het gebied van digitalisering & data, food, quality en control vormen een waardevolle aanvulling op de deskundigheid binnen de rvc.”

Recentelijk presenteerde de BOM haar nieuwe meerjarenplan voor de periode 2021-2024. De BOM richt zich door samen met ondernemers te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren expliciet op de energietransitie, betaalbare zorg, duurzame & gezonde voeding en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.

“Met het nieuwe meerjarenplan heeft de BOM een stevige ambitie neergezet, waarin ondernemerschap in relatie tot maatschappelijke uitdagingen een belangrijke rol speelt”, aldus De Brabander. “Voor mij is het een eer om bij te kunnen dragen aan de toekomst van de BOM en daarmee aan een duurzame versterking van de Brabantse economie.”

De Brabander is benoemd ter invulling van de vacature die ontstond na het geplande vertrek van Hans Dröge. Per 1 februari bestaat de raad van commissarissen van BOM Holding verder uit René Penning de Vries (president-commissaris), Nancy Mac Gillavry, Esther Raats-Coster en Ronald Slaats.