‘Elke medewerker heeft een kort filmpje gemaakt van zijn kantoor thuis en om te laten zien dat hij gezond en bereikbaar is’

Bij Balluff in Den Bosch worden met het oog op de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM gevolgd plus een stukje eigen Balluff-protocol: de bezetting is minimaal, iedereen die thuis kan werken, werkt thuis. ‘Onze verkopers – zes van de in totaal vijftien medewerkers – doen dat normaal gesproken ook al. Die zitten verspreid door het hele land en hebben kantoor aan huis. Voor hen verandert er in dat opzicht niet veel’, verklaart Erik in ’t Groen, general manager bij Balluff in de Brabantse provinciehoofdstad. ‘Op dit moment zit ik hier met twee medewerkers van de binnendienst, op gepaste afstand van elkaar. De overige medewerkers zijn genoodzaakt om thuis te werken. Enkele van hen hebben een partner die werkt in de zorg, kleine kinderen of beide, en zijn tijdelijk uit de running.’

Webshop promoten

Om klanten op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen Balluff, werken In ’t Groen en zijn medewerkers aan digitale communicatie. ‘Elke medewerker heeft een kort filmpje gemaakt van zijn kantoor thuis om te laten zien dat iedereen gezond is en bereikbaar via mail en telefoon. Die combineren we tot één geheel en dat posten we op onze site, op LinkedIn en op YouTube.’ Een ander geluk bij een ongeluk is dat Balluff per 1 maart een digitaal productenplatform gelanceerd heeft. ‘Onze webshop biedt klanten de mogelijkheid al onze producten te checken en te bestellen. Dat biedt uitkomst, nu de buitendienst niet op bezoek mag bij bedrijven en de fysieke klantbezoeken op nul staan. We gaan die webshop dan ook extra promoten, telefonisch en per mail.’

Twee shifts

Bij Demcon in Enschede wordt er door het R&D-personeel zoveel mogelijk thuis gewerkt. Natuurlijk is er soms intensief overleg nodig tussen diverse engineers, maar toch is het de bedoeling dat dat zoveel mogelijk op afstand plaatsvindt. ‘Of die aanpak niet alleen de verspreiding van het coronavirus door het bedrijf voorkomt, maar ook tot voldoende voortgang in de werkzaamheden leidt, moet de komende weken blijken’, duidt directeur Dennis Schipper. Zelf is hij op het moment van het telefoongesprek met hem wel op kantoor, net als de helft van het management. ‘We hebben net een overleg gehad. Met minder mensen dan normaal, zodat we verder – minstens anderhalve meter – uiteen kunnen zitten.’

Ook de productie werkt nu in twee shifts. ‘De helft is nu aan het werk, de volgende week gaat de andere helft aan de slag. Zo verkleinen we de kans dat het hele productieteam besmet kan raken. En op de productievloer lopen nu minder mensen rond, zodat ze makkelijker afstand kunnen houden van elkaar. De kantine is dicht, lunchen kan het beste door alleen een blokje om te gaan.’