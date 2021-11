ELEO – de producent van geavanceerde batterijsystemen – gaat fors uitbreiden met een nieuwe batterijproductiefabriek op de Automotive Campus in Helmond. In de nieuwe faciliteit wordt de jaarlijkse batterijproductiecapaciteit vertienvoudigd tot 500MWh – equivalent van circa 10.000 batterijpakken. De bouw is reeds gestart en zal naar verwachting medio mei 2022 zijn afgerond.

De nieuwe fabriek voor de productie van batterijen heeft een oppervlakte van 3.000 m2 met de mogelijkheid uit te breiden tot 4.000 m2. De faciliteit is uitgerust met ultramoderne machines om een volledig geautomatiseerd batterijassemblageproces in de cleanroom mogelijk te maken. Om in de voorhoede van de industrie te blijven, herbergt de faciliteit high-tech R&D-laboratoria om de batterijtechnologie verder te ontwikkelen. Er is ook ruimte voor diverse testfaciliteiten, paddocks, assemblage en opslag. Het gebouw zal draaien op hernieuwbare energie dankzij een groot zonnepaneel op het dak.

ELEO stelt momenteel 27 mensen tewerk. De verwachting is dat over drie jaar ruim 200 mensen in Helmond werken aan de baanbrekende batterijsystemen.

Na de succesvolle marktintroductie in 2020 is de uitbreiding van de faciliteit een noodzakelijke stap om de groeiambities van ELEO te realiseren. Eerder dit jaar werd Lumipol Group al aangetrokken als investeerder om deze groei te ondersteunen.

“Met onze geavanceerde batterijen maken we de elektrificatie van een grote verscheidenheid aan industriële machines mogelijk”, legt Bas Verkaik, medeoprichter van ELEO, uit. “Door de enorme groei bleek onze huidige productielocatie al snel te klein. We zijn blij dat we in samenwerking met campus- en bouwbedrijf Van de Ven een geschikte kavel hebben gevonden waar we ons bedrijf kunnen uitbreiden en internationaal verder kunnen opschalen.”

Lex Boon, algemeen directeur van de Automotive Campus Helmond: “De reis die ELEO heeft afgelegd, van studententeam tot marktleider in batterijtechnologie, is echt bijzonder om te zien. We zijn ontzettend trots dat een bedrijf als ELEO, dat een belangrijke rol gaat spelen in het Nederlandse en Europese batterij-ecosysteem, kan doorgroeien op de Automotive Campus. We kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst voor ELEO gaat brengen.”