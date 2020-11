Element, 25e spin-off TNO, maakt verf duurzaam

Tijdens een digitaal werkbezoek van Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, is het 25ste spin-off bedrijf van TNO bekend gemaakt. Het bedrijf, Relement, maakt chemische bouwstenen op basis van bio-residuen in plaats van aardolie en helpt zo de chemische industrie verduurzamen. Relement komt voort uit het Tech Transfer programma dat ruim 3 jaar geleden is opgezet om de kennis van TNO naar de markt te brengen en daarmee maatschappelijke impact te realiseren.

Relement is een spin-off van TNO en is opgezet voor de ontwikkeling, productie en marketing van bio-aromaten die TNO heeft ontwikkeld binnen het Biorizon Shared Research Center. Aromaten zijn essentiële grondstoffen voor coatings, lijmen, isolatieschuim en andere hoogwaardige toepassingen. Van alle chemische bouwstenen bestaat 40% uit aromaten, en op dit moment kunnen aromaten alleen nog maar worden geproduceerd uit fossiele grondstoffen. Relement wil de huidige fossiele aromaten vervangen door speciale bio-aromaten op basis van bio-residuen in plaats van aardolie die niet alleen veel duurzamer zijn, maar vooral ook van betere kwaliteit. Zo is verf met deze ingrediënten beter bestand tegen zonlicht en wordt isolatieschuim sterker.

‘Dit helpt ons investeerders te vinden’

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ik feliciteer directeur-oprichter Roger Blokland van Relement met dit nieuwe bedrijf op basis van Nederlandse kennis. En natuurlijk ook TNO met hun 25e spin-off. Het is van enorm belang dat een slim idee via ondernemers snel de markt bereikt. Dat zorgt voor banen en is ook goed voor de maatschappij – in het geval van Relement door restproducten waar iedereen zijn neus voor ophaalt weer bruikbaar te maken. Dankzij instellingen als TNO komt innovatie ons hele land ten goede.”

Roger Blokland, CEO en co-founder van Relement: “Het is fantastisch nieuws dat juist Relement de 25e jubileum spin-off van TNO is geworden. Dit helpt ons investeerders te vinden die onze duurzame visie delen. Verf, lijm en smeermiddelen zijn producten die we iedere dag gebruiken. Onze chemische ingrediënten zijn in staat om deze producten niet alleen duurzamer, maar ook veel beter van kwaliteit te maken. Ik ben ervan overtuigd dat deze unieke technologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verduurzaming van de chemische industrie.”

Tech Transfer programma: nieuwe bedrijven creëren

Het is de missie van TNO om innovatieve kennis te ontwikkelen en die kennis tot toepassing te brengen, om daarmee maatschappelijke impact te hebben. Die kennis leidt voornamelijk tot toepassing door bestaande partners van TNO, bedrijven en overheden. Wanneer er extern kapitaal vereist is om de kennis om te zetten in producten, kiest TNO voor een aanvullende manier om dat te realiseren: het creëren van nieuwe bedrijven. Ruim 3 jaar geleden is TNO daarom gestart met het Tech Transfer programma met als doel de kennis in de markt te krijgen.

In dit programma gebeurt dit door business cases te ontwikkelen, marktonderzoek te doen, ondernemers te verbinden en investeerders te betrekken. Daarmee worden nieuwe bedrijven gecreëerd, die gebruik makend van TNO-kennis voor werkgelegenheid en economische groei kunnen zorgen. Daarnaast leveren deze bedrijven een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, veiligheid en gezondheid, zegt Cis Marring, CFO en lid van de Raad van Bestuur van TNO. “Het Tech Transfer Programma levert een uitstekende bijdrage aan het daadwerkelijk toepassen van TNO’s innovaties in de markt. Dat geldt voor Relement, maar ook voor de 24 spin-offs die al eerder zijn opgericht. Resultaten om trots op te zijn.”