VSE Industrial Automation uit Schoonhoven is al bijna 50 jaar specialist in Industrial Automation en Motion. Oftewel, het doet al een halve eeuw aan elektrificering in de industrie. De system integrator zet nu ook vol in op elektrificering van nieuwe en gebruikte zware bouwmachines zoals heimachines, hijskranen, graafmachines, betonmixers en sloopkranen. Denk aan alle dieselmachines die nu op een bouwplaats draaien. VSE bouwt de verbrandingsmotoren van die zware machines op fossiele brandstoffen compleet om. Het bedrijf levert daarbij de complete elektrische besturing en motoren, zorgt voor een werkend accupakket met alle benodigde certificeringen, sluit alles aan en biedt (remote) servicing en onderhoud.

Commercieel-technisch manager Radboud van Dusseldorp: ‘We moeten met zijn allen in 2050 CO 2 -neutraal zijn, en in 2030 al voor minstens de helft. Wij pakken de handschoen op om bestaande machines om te bouwen. Partijen komen met gigantische waardeafschrijvingen te zitten als ze niets doen met de dieselmachines die ze op de balans hebben staan.’

Een machine van een paar jaar tot een jaar of tien oud valt uitstekend te elektrificeren. Investeringen gaan niet verloren en het scheelt ook nog eens een hoop geld omdat compleet nieuwe machines veel en veel duurder geworden zijn door de sterk gestegen materiaalprijzen. Wie een nieuwe geëlektrificeerde machine wil kopen, moet bovendien vaak achteraan een lange rij aansluiten, aldus Van Dusseldorp. ‘Waarom zou je een bestaande machine dan niet modificeren? De ombouw van een gebruikte machine kost een half jaar.’

Elektrificering voorkomt de uitstoot van CO 2 en de afgifte van fijnstof en andere schadelijke stoffen. Het komt tegemoet aan de steeds strengere Nederlandse wet- en regelgeving. Wie elektrificeert maakt meer kans bij aanbestedingen en kan subsidiepotten aanspreken. Van Dusseldorp: ‘In steeds meer steden kom je bouwplaatsen niet meer op met je diesel, dus de consequentie kan zijn dat je simpelweg werk verliest als je niet switcht.’

VSE heeft eerder dit jaar al een hybride aggregaat van 60 kVA en een kleine 50 kWh ontwikkeld. Ook is het bedrijf met een containeropbouw gestart, waarin twee dieselaggregaten zaten. Eén dieselaggregaat wordt vervangen door een accupakket van 300 kVA en 250 kWh. Daarvoor staan zes accubakken van 2 bij 1 meter en een halve meter hoog klaar. Die worden serieparallel gekoppeld. ‘Het gaat dus duidelijk om zware machines. We werken samen met vooraanstaande Nederlandse acculeveranciers.’

VSE heeft in het verleden voor Mulder Europe uit Dordrecht, producent van betonmixers, een aantal losse betonmixers omgebouwd met stekker: voor die mixer worden nu ook accuoplossingen ontwikkeld. Nog een mooie aanvraag is die voor de ombouw van een vissersboot die met zijn dieselmotor niet overal meer mag vissen.

‘Wij bedenken van oudsher oplossingen en ontwikkelen prototypes voor alle mogelijke klanten als Rijkswaterstaat, Vialis, Nutricia en Tony’s Chocolonely. Zaken als modulariteit, robuustheid en de juiste componentkeuzen zijn altijd heel belangrijk voor ons. Dat geldt nu ook in de elektrificering.’

Klanten zijn enthousiast over de mogelijkheden. ‘Er komen steeds meer subsidiemogelijkheden, en veel eindgebruikers moeten op een gegeven moment wel mee om hun opdrachten te behouden. Bij dit soort ombouwtrajecten hebben klanten partijen als ons nodig, wij zijn als highend engineers decennialang niets anders gewend. Je hebt het soms wel over machines van een half tot een miljoen euro. Van oudsher gaan die naar Oost-Europa als ze hier niet meer voldoen. En dat is zeker niet de bedoeling als je het bekijkt vanuit verduurzaming.’