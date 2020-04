IHI Hauzer Techno Coating in Venlo, specialist in PVD-coatingmachines (PVD staat voor physical vapour deposition), legde zich de afgelopen jaren toe op de ontwikkeling van een beschermende coating voor rvs bipolaire platen. Deze platen vormen een kerncomponent in brandstofcellen, nodig voor aandrijving van auto’s op waterstof. Vanwege de omgeving waarin de platen functioneren, moeten deze corrosiewerend zijn en een goede elektrische geleiding hebben. ‘Voorheen werden de platen gecoat met dure edelmetalen, zoals goud. Voor prototypes is dat prima, maar niet voor massaproductie in de automotive, waar ze elke cent uitknijpen’, stelt Joris Ummels. Hij is als salesmanager verantwoordelijk voor de brandstofcelmarkt. ‘Dankzij onze coatingoplossing is een vergelijkbare performance te behalen tegen aantrekkelijke kosten.’ Net voor kerst is de eerste machine verkocht.

Aanleiding voor de innovatie was een verwachte daling binnen de tribologische tak (wrijvings- en slijtagereductie, red.) van Hauzer als gevolg van de economische situatie in de automobielindustrie. ‘Als er minder auto’s gemaakt en verkocht worden en er dus minder geïnvesteerd wordt, moet je wat als bedrijf. We onderzoeken dan ook continu nieuwe markten’, vertelt Ummels. Hauzer was al sterk vertegenwoordigd in de automobielindustrie. ‘We hebben wereldwijd meer dan 500 machines in het veld staan, waarvan 180 automotivegerelateerd. Een industrie die hoge eisen stelt aan productiekwaliteit, reproduceerbaarheid, performance en duurzaamheid.’ Ook voor de coating ligt de lat hoog. ‘Deze moet zich voor de minimale levensduur van 5.000 uur goed houden in een brandstofcel, onder voor ons onbekende condities.’

Reden voor Hauzer om samen te werken met gerenommeerde Duitse onderzoeksinstituten, waar de coating onder verschillende condities werd getest en gevalideerd. ‘Hiervoor hebben we platen gecoat voor een mini-brandstofcel. Die is blootgesteld aan een zogeheten accelerated stress test van 500 uur om te zien of de coating stabiel en geschikt was. Als hij die test redt, haalt hij in theorie ook de gewenste 5.000 uur – equivalent aan 350.000 gereden kilometers.’ De vooruitzichten zijn veelbelovend. ‘We hebben een goede standaard ontwikkeld. Waterstof is, zeker de afgelopen drie jaren, een hot topic. De auto’s zijn al te koop, het wachten is op de infrastructuur van tankstations en het op grotere schaal opwekken van schone waterstof’, zegt Ummels. ‘Als je bedenkt dat er 400 platen in een brandstofcel gaan, dan zijn er voor de verwachte productie van 1 miljoen auto’s in 2030 bijna een half miljard gecoate platen nodig. Dat maakte voor ons deze businesscase ijzersterk.’

RUBRIEK VERDIENMODEL SWITCH

Door de energietransitie drogen verdienmodellen op. Rubriek over bedrijven die hun competenties benutten voor nieuwe verdienmodellen.