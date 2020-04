Eindhoven Venture Capital Fund II (EVCF II) is ook in deze coronatijd op zoek naar bedrijven die een volgende groeistap willen maken. EVCF II is een investeringsfonds van ECFG, die investeert in innovatieve MKB-ondernemingen welke actief zijn in het business-to-business segment.

Hans Bloemen, managing director: “Het investor ready maken van bedrijven doen we al jaren vanuit advies. Het is ‘hink stap sprong’ je milestones halen. Het is helaas nooit een glooiende groeilijn, hoe graag iedereen dat ook wil. Het is met horten en storten, met vallen en opstaan, maar vooral met doorzettingsvermogen, lef en gecalculeerd risico nemen. Daarin zoeken wij naar een relatie die vanuit een wederzijds belang ontstaat.”

Innovatieve bedrijven hebben van oudsher een eigen groeicyclus en zijn in eerste instantie minder afhankelijk van conjuncturele invloeden zoals een economische crisis. Bloemen: “Juist in coronatijd is het devies niet alleen anders denken maar ook anders doen. Niet opzoek naar alleen bedreigingen, maar juist ook kansen zoeken. Wij zetten ons bestaande netwerk en ervaren adviseurs in om bedrijven door de lifecycle heen te trekken. Bij een virale crisis gaan alle elementen schuiven en dan geldt dat ondernemers met de juiste investeerders kunnen blijven doorpakken.”

De maatregelen van de overheid, maar ook van de banken, worden nog frequent aangevuld en bijgesteld. Gelukkig worden de eerste maatregelen inmiddels ook uitgevoerd. De consequenties zijn uiteraard per branche verschillend. ECFG ziet bij haar participaties en klanten dat op dit moment nog een groot deel van de orderportefeuille wordt uitgeleverd. Of de situatie drastisch verslechtert, is deels afhankelijk van hoe lang de situatie aanhoudt. Dat het effect heeft op omzet- en rendementsverwachtingen is duidelijk. Bedrijven die die zich permanent aanpassen, zijn niet voor niets vaak degene die overeind blijven. Bloemen: “Door nu te zorgen dat je je logistieke en verkoopproces op orde hebt, kun je er (deels) voor zorgen dat uitstel van orders geen afstel wordt. Het is een uitdaging, dat realiseren we ons bijzonder goed, maar samen moeten we ervoor zorgen dat de handel zoveel mogelijk doorgaat.”

Smart capital investering

Eindhoven Venture Capital Fund II BV (EVCF II) is een investeringsfonds dat (jonge) hightech-‘maakbedrijven’ helpt om snel door te groeien. Het fonds is in 2018 van start gegaan en richt zich op bedrijven met ambitie die bij voorkeur minimaal 1 miljoen euro omzet maken en die in potentie daarbij een accelererende EBITDA in het groeimodel kunnen laten zien. Om de groei waar te maken is nieuwe financiering, ervaring en versnelling noodzakelijk. EVCF II neemt een minderheidsbelang (eventueel in combinatie met leningen) in dergelijke bedrijven en stelt daarnaast actief haar kennis, relevant netwerk en jarenlange ervaring ter beschikking.

Het fonds helpt bij de volgende groeistap. Het gaat om bedrijven die: • innovatief zijn en een onderscheidende factor hebben, bijvoorbeeld een niche markt bedienen of bijzondere techniek of patent hebben; • in Nederland gevestigd zijn en een omzet hebben tussen de 1 en 10 miljoen euro; • actief zijn in ICT, high tech maakindustrie, agro tech, Milieu & Duurzaamheid of B-2-B dienstverlening met toegevoegde waarde. Niet alleen geld, maar ook kennis, netwerk en ervaring Hans Bloemen: “Ons investeringsfonds is bedoeld om innovatieve bedrijven te helpen bij volgende groeistap. Het doel van ECFG is om bedrijven in het technologische ecosysteem van de regio te laten groeien, ‘schouder-aan-schouder’ met de ondernemer(s). Het gaat niet alleen om geld, maar ook om kennis, netwerk en ervaring. Zo zorgen we samen voor echte meerwaarde. “