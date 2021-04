ECFG heeft via Eindhoven Venture Capital Fund II (EVCF II) een nieuwe participatie gerealiseerd. Het is de zevende participatie van dit fonds. Het gaat om Qlayers Holding B.V., waarin het fonds een minderheidsbelang heeft genomen. Het betreft een co-investment met AkzoNobel als strategische partner.

Innovatieve scale-up Qlayers’ propositie is uniek vanwege de manier van coaten. Door deze toepassing kan veiliger (geen mensen op hoogte), efficiënter (machine kan continu coaten) en duurzamer (minder verf verloren) worden gewerkt. De markt kenmerkt zich doordat er weinig spelers actief zijn, mede daarom is er in een relatief korte tijd al veel tractie uit de markt. De verwachting is dat deze ondernemening de komende jaren een enorme groei gaat doormaken.

Met de investering beoogt Qlayers een boost te geven aan sales en business development. Qlayers zal de komende jaren groeien tot een grote speler op het gebied van innovatief coaten op de internationale markt, waarbij het coaten zonder overspray de norm gaat worden. Wij zijn trots dat wij daar een bijdrage aan mogen leveren.

‘We zijn heel blij dat ECFG en AkzoNobel hebben besloten deze investering in ons bedrijf te doen’, zegt Josefien Groot, medeoprichter en CEO van Qlayers. ‘Onze oplossing verandert radicaal de manier waarop coatings in de industrie worden aangebracht. Deze investering brengt ons dichter bij onze droom van een toekomst waarin elk oppervlak multifunctioneel is, net als in de natuur. Met onze robots kunnen we oppervlakken op een efficiënte en duurzame manier automatisch coaten en in de toekomst functionaliteiten toevoegen aan oppervlakken.’

Hans Bloemen, managing director ECFG: ‘We zijn onder de indruk van het team van Qlayers en hebben veel vertrouwen in het bedrijf, de technologie, de vooruitstrevende ondernemers en het management. Het product is uniek en maakt gebruik van een innovatieve techniek. De fase waar Qlayers zich in bevindt, sluit goed aan bij de investeringsfocus van EVCF II. Dit fonds heeft tot doel de versnelde groei van bedrijven in het technologische ecosysteem te faciliteren, waarbij we ‘zij aan zij’ met de ondernemers en andere aandeelhouders opereren. Ik ben daarom extra blij dat we samen met AkzoNobel in Qlayers kunnen investeren. En hen te helpen in de volgende stap bij sales en business development. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om kennis en ervaring. Dit is hoe we samen echte toegevoegde waarde realiseren.’

‘Deze samenwerking met Qlayers is niet alleen een strategische investering voor AkzoNobel en onze mede-investeerder ECFG, het is een win-win-win voor ons allemaal’, zegt Menno van der Zalm, Global Director Innovation bij AkzoNobel. ‘Het past bij onze visie om de waardeketen van verf en coatings duurzamer en efficiënter te maken met innovatieve producten en oplossingen voor onze klanten. ECFG voegt weer een veelbelovende onderneming toe aan hun portfolio. En Qlayers is nu klaar om op te schalen en hun groei te versnellen. Door samen te werken, boeken we vooruitgang en gaan we succesvol zijn.’

Qlayers is een jonge onderneming uit Delft, opgericht in 2017 door Josefien Groot en Ruben Geutjens. Qlayers is gespecialiseerd in het robotisch aanbrengen van coating, bijvoorbeeld voor tanktoepassingen en windturbinebladen-toepassingen.