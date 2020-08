Eindhoven Airport wordt proeftuin van Vanderlande

Eindhoven Airport wordt voor Vanderlande de proeftuin voor de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen die de luchthaven duurzamer, schaalbaarder en slimmer kunnen maken. Doordat de luchthaven haar faciliteiten beschikbaar stelt voor het innoveren, optimaliseren en vereenvoudigen van luchthavenprocessen en technieken door toepassing van de nieuwste technologieën, kan Vanderlande testen in een live omgeving. Beide organisaties zijn gevestigd in de innovatieve regio ‘Brainport Eindhoven’ en werken de komende maanden op proef samen met technologie-, design- en kennisinstituten om het proces te bevorderen.

Deze zomer zijn Eindhoven Airport, Vanderlande en BagsID, specialist op het gebied van bagage-identificatie, gestart met het toepassen van een technologie op basis van computer learning en beeldherkenning. Hierdoor wordt ruimbagage van passagiers ingecheckt door er met camera-apparatuur foto’s van te maken. Daarnaast zijn Eindhoven Airport en Vanderlande van plan eind 2020 een zelfrijdend voertuig te testen op het platform dat automatisch bagage van en naar het vliegtuig vervoert. Meer over dit AGV-systeem in de september-uitgave van Link Magazine.

Vele uitdagingen aangaan met innovaties

“De luchtvaartindustrie staat voor vele uitdagingen en door middel van innovatie zoeken wij manieren om deze uitdagingen in kansen te veranderen,” legt Mirjam van den Bogaard uit, COO van Eindhoven Airport. “We werken al jaren nauw samen met Vanderlande, die net zoals wij voorop wil lopen in de toepassing van nieuwe technieken ter verbetering van het luchthavenproces. Onze toekomststrategie is gebaseerd op de overtuiging dat innovaties in de luchtvaartindustrie sneller kunnen worden geïmplementeerd als verschillende disciplines naadloos samenwerken.”

Market Director Airports bij Vanderlande, Mark Lakerveld, voegt daaraan toe: “Innovatie is essentieel om de processen op de luchthaven verder te optimaliseren en de ervaring van passagiers te verbeteren. Wij zijn ons ervan bewust dat nieuwe technologieën, robottechnologie en digitalisering een grote rol zullen gaan spelen in de luchthaven van de toekomst. Door nauw samen te werken met een regionale partner die zichzelf presenteert als een ‘smart’ luchthaven kan Vanderlande dicht bij huis innovaties lanceren in een operationele omgeving.”

4 miljard stuks bagage

Vanderlande is een wereldmarktleider in logistieke procesautomatisering op luchthavens en voor pakketdiensten. De onderneming is tevens een leverancier van deze procesautomatisering

voor distributiecentra. Wereldwijd worden er op luchthavens per jaar meer dan 4 miljard stuks bagage via Vanderlande systemen afgehandeld. Deze systemen zijn op 600 verschillende luchthavens actief en op 12 van de top-20 in de wereld. Daarnaast sorteren de systemen van Vanderlande wereldwijd meer dan 48 miljoen pakketten per dag voor verschillende klanten waaronder de meest toonaangevende sorteercentra voor pakketdiensten.