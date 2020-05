Grote events en grote televisieshows zijn er niet meer, nu het coronavirus om zich heen grijpt. Egripment, producent en verhuurder van bevestigingsapparatuur voor professionele camera’s, ziet de voorraad orders voor de werkplaats snel opdrogen. En de verhuur is bijna helemaal tot stilstand gekomen. Maar directeur Philippe Tresfon ziet een gat in de markt en duikt er vol in. “Van stilzitten word ik nerveus. Wat kan ik nog meer doen met de mensen en middelen die ik heb?”

“Om te zorgen dat onze achttien productiemedewerkers ‘RIVM-goedgekeurd’ kunnen werken, hebben we een paar verrijdbare stalen frames met plexiglas erin gemaakt. Het kwartje viel toen ik op internet lelijke houten frames in regiewagens voorbij zag komen. Ik dacht: dit kunnen wij veel beter. En toen werd ik gebeld door een klant met de vraag of we het interieur van een regiewagen ‘coronaproof’ konden maken. Ook hier hebben we op maat gemaakte stalen frames met plexiglas geleverd.”

Anderhalvemetersamenleving

“Steeds meer bedrijven denken na over hoe ze hun werkplekken moeten inrichten in de ‘anderhalvemetersamenleving’. Dan worden er plexiglazen schotten opgehangen aan touwtjes aan het plafond, zoals je dat bijvoorbeeld ziet in supermarkten. Maar dat zijn provisorische oplossingen die vroeg of laat vallen of breken, terwijl we misschien wel een jaar of zelfs twee jaar met zijn allen afstand van elkaar moeten gaan houden.”

“Ik ben gaan bellen naar relaties om te polsen of er inderdaad behoefte is aan stevige, geframede plexiglas-schermen. Tussen idee en lancering zaten drie dagen. We hebben een website uit de grond gestampt, www.staal-producten.nl, waarin we nu een vijftal ‘coronaproof-spatschermen’ in standaardformaten aanbieden. Dit aanbod breiden we langzaam uit met alternatieven voor horeca, bedrijfsleven en medische praktijken. Zo kunnen we kijken waar welke typen de meeste vraag is; hangend, liggend, staand, rollend; welke afmetingen. We geven er ook garantie op die loopt zolang er coronamaatregelen van kracht zijn.”

“Van stilzitten word ik nerveus. Wat kan ik nog meer doen met de mensen en middelen die ik heb?”

“Waarom ‘staal-producten.nl’ in plaats van bijvoorbeeld ‘corona-producten.nl’? Omdat dit iets over onze kernactiviteit zegt. Corona is hopelijk tijdelijk en als deze handel goed loopt, is staal-producten.nl meer steady en ready voor de toekomst. In principe kunnen we elk gewenst formaat leveren. En we kunnen snel opschalen mocht dat nodig zijn. We hebben zes CNC-machines, kunnen digitaal ontwerpen, hebben een lashoek en een montageafdeling. Als het hard gaat lopen, kunnen we het aantal werkplaatsuren uitbreiden.

Grootste kansen in kantoren

“Het mooie is ook dat we de bestellingen met onze eigen bussen en vrachtwagens gratis kunnen bezorgen en alles zelf kunnen installeren. Deze middelen en mensen houden we dan aan het werk. Je moet je realiseren dat we in drie dagen tijd 98% van onze omzet uit verhuur hebben zien verdampen. Events zijn afgelast en in televisieland trekken sponsoren zich terug. Als productiemaatschappijen in de kosten moeten snijden, vallen ‘special cams’ als eerste af.”

“De aanvragen komen nu op gang. Het is heel divers: van flexwerkplek-afscherming, via balieschermen voor winkels, tot aan schermen voor specialisten zoals tandartsen. Ik ben benieuwd hoe bedrijfstakken de anderhalvemetersamenleving gaan invullen. Hoe gaan restaurants het aanpakken? Hoe gaan tv-studio’s er mee om? Het meeste volume zit in kantoren. Het lijkt me ook leuk om mee te denken met interieurdesigners. Als staal-producten.nl goed gaat lopen, dan houden we het misschien wel aan als activiteit, naast ons reguliere werk. Denk daarbij aan de uitbreiding met tafels en kasten en traphekken. Je weet nooit hoe gek het kan lopen.”

Noodkrediet zorgt voor focus

“Aan het begin van de coronacrisis hebben we contact gehad met Mathieu Zekveld bij ABN AMRO in Utrecht. Hij is nog niet zo lang onze relatiemanager maar heeft wel veel feeling met ons bedrijf. Mathieu had snel in de gaten dat wij als een van de eersten getroffen zouden worden. Daarom heeft hij onze aanvraag voor een noodkrediet meteen snel door de procedures geloodst. Dat heeft hij heel goed gedaan. Met het noodkrediet kunnen we ons nu goed focussen op de dingen waar we nu mee bezig zijn.”

Egripment in Nederhorst den Berg is specialist in productie en verhuur van camera support equipment. “We hebben alles in huis om camera’s te laten vliegen, glijden en rijden. Alleen de camera’s zelf maken we niet”, aldus directeur Philippe Tresfon. De productietak exporteert naar een wereldwijd netwerk van vijftig dealers. De verhuurtak is in Nederland marktleider, met klanten als NOS, RTL, Talpa, en sport- en cultuurevenementen zoals Pinkpop. Tresfon: “Sinds 1986 leveren we ook elke vier jaar de camera support equipment voor de Olympische Spelen. Dit zouden we ook gaan doen voor Tokio, maar daar heeft corona voorlopig een stokje voor gestoken.”