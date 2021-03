Vandaag heeft het Eindhovense fotonica bedrijf EFFECT Photonics bekend gemaakt dat het een nieuwe investering van 31 miljoen euro heeft opgehaald. De investering komt van een breed consortium van investeerders geleid door Smile Invest en Innovation Industries, met onder meer ook participaties van Photon Delta, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), btov Partners en andere individuele investeerders. Het bedrag kan in een later stadium nog oplopen tot 36 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden om de huidige productlijn van optische transceivers voor o.a. 5G netwerken verder uit te breiden en de productiecapaciteit op te schalen. Tevens zullen de R&D activiteiten voor de volgende generatie optische chips, met capaciteit van meer dan 400 gigabit per seconde, verder uitgebouwd worden.

EFFECT Photonics is een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven. Als pionier op het gebied van fotonische chips is het een van de eerste bedrijven die een succesvol product op de markt brengt op basis van de fotonica technologie die op de universiteit ontwikkeld is. De producten van EFFECT Photonics stellen netwerkbouwers in staat om de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken te vergroten, zonder dat er extra kabels de grond in moeten. De vraag naar internet bandbreedte door eindgebruikers neemt elk jaar sterk toe. Met name door de uitrol van 5G verbindingen en de groei van het thuiswerken door het coronavirus is deze trend in een stroomversnelling geraakt. Het upgraden van de transceivers is dan een kosteneffectieve oplossing.

Boudewijn Docter, een van de oprichters en President van het bedrijf ziet de investering als het begin van een nieuwe fase voor EFFECT Photonics: “Na jaren van technologie- en productontwikkeling zijn we nu de transitie naar een echt productiebedrijf aan het maken. Onze eerste producten hebben inmiddels duizenden uren aan betrouwbaarheidstesten doorstaan en worden over de hele wereld geïnstalleerd. Aan ons nu de taak om aan de enorme klantvraag te voldoen en de productiecapaciteit en efficiëntie verder op te voeren. De kennis en netwerken van de teams van Smile Invest en Innovation Industries zullen hier zeker van pas komen.”



Bart Cauberghe, Managing Partner bij Smile Invest: “We zien in EFFECT Photonics een bedrijf wat unieke technologie in handen heeft, met een team dat heeft laten zien dat ze dit ook om kunnen zetten in innovatieve producten voor een snelgroeiende markt. Wat dat betreft past het bedrijf perfect in de activiteiten van Smile Invest gezien onze focus op innovatieve, ambitieuze bedrijven die de potentie hebben om marktleider te worden in hun segment.”

Nard Sintenie, General Partner bij Innovation Industries benadrukt vooral de grote potentie van de technologie. “Het fotonica platform wat EFFECT Photonics heeft ontwikkeld is niet alleen in staat om de huidige glasvezelverbindingen efficiënter te maken, het is een echte platform technologie, waarbij er straks in snel tempo nieuwe producten gelanceerd kunnen worden. Net zoals andere chiptechnologieën is ook de geïntegreerde fotonica zeer schaalbaar en zal in de toekomst baanbrekende producten mogelijk maken, ook buiten de telecomindustrie. We zien nu al dat fotonica technologie van hoog strategische waarde is.”

EFFECT Photonics dankt de huidige groei mede aan de startup- en innovatie leningen van bijvoorbeeld RVO, de BOM, de Provincie Noord-Brabant en de research subsidies van de Europese Commissie. PhotonDelta is partner in deze investeringsronde. Ewit Roos, CEO van PhotonDelta: “Het prachtige resultaat onderschrijft de overtuiging van de markt in de kwaliteit van de mensen en de baanbrekende producten van EFFECT Photonics. De omvang van deze investering is uniek in Nederland en bovendien een belangrijk statement over de capaciteiten van het ecosysteem in Nederland: we kunnen het hier bedenken, ontwikkelen en uiteindelijk ook produceren’’.

EFFECT Photonics produceert componenten voor glasvezelnetwerken gebaseerd op fotonische chip technologie, oorspronkelijk ontwikkeld bij TU Eindhoven. De unieke chip technologie van EFFECT Photonics levert hoge communicatiesnelheden voor lage kosten en laag energieverbruik. De producten van EFFECT Photonics worden gebruikt om zenders van mobiele netwerken aan de rest van het internet te koppelen en om datacenters met elkaar te verbinden. Met de technologie van EFFECT Photonics kan de capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken worden vergroot zonder dat er extra kabels de grond in moeten. EFFECT Photonics heeft vestigingen in Eindhoven Nederland, Groot-Brittannië en Taiwan en een internationaal netwerk van sales partners.

Smile Invest (Smart Money for Innovation Leaders) is een Europese evergreen investeringsmaatschappij met €350 miljoen kapitaal onder beheer, gefinancierd door 40 ondernemende families met een langetermijnfocus op innovatieve groeibedrijven. Smile Invest richt zicht op bedrijven actief in technologie, healthcare en innovatieve consumermarkten. Vanuit de kantoren in Leuven en Den Haag ondersteunt het team ambitieuze ondernemers en managers in het realiseren van hun groeiplannen.