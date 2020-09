Ook dit jaar is een flink aantal bedrijven in meerdere categorieën genomineerd. Vandaar dat er meer nominaties zijn dan genomineerde bedrijven, respectievelijk 366 en 335. Onder de 366 nominaties zitten 163 klantbedrijven die zijn genomineerd voor de Best Customer Award. Zo’n 75 toeleveranciers zijn genomineerd voor de Best Knowledge Suppliers Award en 128 voor de Best Process & Parts Supplier Award.

Best Knowledge Supplier

Voor de Best Knowledge Supplier Award konden toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die – dankzij eigen ontwikkel- en engineeringsinspanningen – uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Ook behoren hiertoe ingenieursbureaus en bedrijven die door re-engineering zorgen dat de productiekosten lager worden. Kortom: knowledge suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden (target movers).

Link Magazine organiseert het evenement – talkshow en prijsuitreiking met diner – in samenwerking met ING en Isah. Voor actuele informatie over en het bijwonen van de prijsuitreiking DISCA’20 op donderdag 26 november, zie www.linkmagazine.nl of stuur een mail naar disca@linkmagazine.nl.

Genomineerden Best Knowledge Supplier, ronde 1:

3T

AAE

A. Bogaert Fijnmetaal

ABB

AIM

Allied Motion

AME

AWL

B & R Industriële Automatisering

Bosch Rexroth

Bureau WO

Cadmes

Chip Integration Technology Centre

CoMaTech Machinefabriek

Confed Systems

Connect Group

D&M Vacuümsystemen

De Koningh Advanced Technology

Demcon

Drabo Hardenberg

EPR Technopower

Eriks

Festo

Frencken Europe

Gain Automation Technology

Gouda Holland

GPM

H2 Consultancy

Inspiro

Kasteel Metaal

Kepser

KMWE Precision Systems

Limburgse Urethaan Chemie

Machinefabriek Tuinte

Masévon Technology

Matas Electronics

maxon benelux

MCA

Meilink Industriële Verpakkingen

Merrem Kunststoffen

Metagro

Mevi Fijnmechanische Industrie

Mevo Precision Technology

MTA

Nidec Netherlands

Nobleo Technology

NTS-Group

NTS Norma

PI Benelux

PM

PM – Aerotec

Post en Dekker

ProCleanroom

Prodrive Technologies

Promatrix

Protonic

Rockwell Automation

Ruvu

Sentech

Settels Savenije Group

Siemens Nederland

Sioux

SMC

Stemmer Imaging

Technobis Group

Technolution

Teesing

Trios Precision Engineering

VDL ETG

VHE Industrial automation

Viro

WEB Eindhoven

Wesemann

Willems Machinebouw