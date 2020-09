Ook dit jaar is een flink aantal bedrijven in meerdere categorieën genomineerd. Vandaar dat er meer nominaties zijn dan genomineerde bedrijven, respectievelijk 366 en 335. Onder de 366 nominaties zitten 163 klantbedrijven die zijn genomineerd voor de Best Customer Award. Zo’n 75 toeleveranciers zijn genomineerd voor de Best Knowledge Suppliers Award en 128 voor de Best Process & Parts Supplier Award.

Voor de Best Customer Award konden Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. In deze categorie vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

Link Magazine organiseert het evenement – talkshow en prijsuitreiking met diner – in samenwerking met ING en Isah. Voor actuele informatie over en het bijwonen van de prijsuitreiking DISCA’20 op donderdag 26 november, zie www.linkmagazine.nl of stuur een mail naar disca@linkmagazine.nl.

Genomineerden Best Customer, ronde 1:

AAE AME Acecore Technologies Additive Industries Adimec Admesy Airios Alfa Laval Alfen Amada Miyachi Europe ASML AvL Motion AWL Bandall Productie BD Kiestra Belvac Decorating Systems Bergh Hybrid Circuits Bestronics BMO Automation Boon Edam Brink Climate Systems Bronkhorst High-Tech Cerescon Chemours Netherlands CleanAir by Baker Connecterra Craftworks Production Cremer Speciaalmachines CSi Industries CSW Machinery De Groot Houtbewerkingsmachines Delta Elektronika Demcon Dopper Duotank Group Dynobend Ecotap Edco Techniek Elekta Enerpac eReM Elektrotechnici E-Traction EVBox FG Robosys FMI Fokker Aerostructures Foodmate Frencken Europe Frecken Mechatronics Fuji Seal Europe GEA Food Solutions Greefa Hatech Heliox Hembrug Machine Tools Hittech Multin Holiday Ice Holmatro Houdijk Holland Huhtamaki Molded Fiber Technology Hygear IAI industrial systems IG Machinebouw IHI Hauzer Techno Coating IME Technologies INNO Metaal & Assembly Intrax Suspension Technology Johnson Controls Systems & Services Kanon Loading Equipment Kipp & Zonen KIWA Nederland KMG Machinebouw KMWE Precision Systems Koninklijke Gazelle Kulicke & Soffa Netherlands KyotoCooling Lantech.com Lely Industries Liad Electronics Logiqs Maas Internal LogistiX Makso Assemblage Malvern-PANalytical Manders Automation Marel Red Meat Slaughtering Marel Stork Poultry Processing Merlin Security Services Mevi Fijnmechanische Industrie Meyn Food Processing Technology MGG Netherlands Moba Mokveld Valves Movacolor Mpac Langen MSD MTA Muco Technologies Multi Pilot Simulations Nearfield Instruments Nedap Nedschroef Nexperia Nijdra Group Niverplast Nouryon Functional Chemicals Nowi NPK Europe NTS-Group NTS Norma ODSecurity Oerlikon Eldim (NL) Optiwa ORGA Ottevanger Milling Engineers Patient Lifting Solutions Philips Healthcare Pneutec Priva Prodrive Technologies Protonic Q-Fin Quality Finishing Quadient Technologies Netherlands Raith Rimas Robin Radar Systems Rolan Robotics SafanDarley Sanovo Technology Netherlands Semecs Netherlands Sensys Gatso Netherlands Sentech Siemens Nederland Simac Masic Sirius Medical Systems Small Processor Systems Solar Nederland Sormac Stinis Holland Taks Handling Systems Tampo Techniek Nederland Tata Steel Nederland tbp electronics Tegema The Ocean Cleanup Thermo Fisher Scientific TSS4U TWTG Group Unitron Systems Vanderlande Varex Imaging Nederland VDL ETG VDL Steelweld Vencomatic Group Viscon Group VMI Holland Voortman Steel Machinery Vostermans Ventilation Watson-Marlow Bredel Wemo Willems Baling Equipment Woltman Piling & Drilling Rigs WSP Systems Zehnder Groep Nederland Zeton

