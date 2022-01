Vanmorgen is de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Demcon op het Kennispark Twente in Enschede officieel van start gegaan. Dennis Schipper, CEO van Demcon, zette met een druk op de knop de boorkraan in werking voor de eerste paal in de grond. Vanwege de huidige coronamaatregelen waren hierbij alleen wethouder June Nods van gemeente Enschede en enkele directbetrokkenen van het bouwteam aanwezig. Dennis Schipper vindt dit een mooi moment om even te markeren: “Vanaf nu wordt de nieuwbouw langzaamaan zichtbaar voor iedereen. Het laat zien dat we echt aan de Demcon Campus, en dus aan onze toekomst, bouwen.”

Het nieuwe hoofdkantoor van Demcon komt aan de Institutenweg 40-42 in Enschede, tussen het Demcon Innovation Center en het Demcon Technology Center. Het voormalige pand op die locatie is medio oktober 2021 gesloopt, waarna Trebbe de voorbereidende werkzaamheden startte. Begin 2023 wordt het pand naar verwachting in gebruik genomen. Het hoofdkantoor biedt ruimte aan onder andere de centrale ontvangst van Demcon, verschillende vergaderfaciliteiten en de medewerkers van de holding.

Duurzaam bouwen

Het vijf bouwlagen tellende pand wordt gebouwd volgens de hoogste duurzaamheidseisen (BREEAM Outstanding). Daarbij wordt gekeken naar aspecten als materiaalgebruik, afvalverwerking en energieprestatie van het pand. Op zichtbare en onzichtbare wijze wordt op talloze manieren rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt het dak volledig bedekt met zonnepanelen en wordt in de directe omgeving rekening gehouden met groene beplanting en nestmogelijkheden.

Hein Trebbe sr., directeur bij Trebbe is blij met de bouw van dit duurzame pand. “Dit sluit naadloos aan op de ambitie van Trebbe; Nederland mooier maken door het creëren van duurzame en gezonde woon- en werkomgevingen. De voorbereiding verliep voortvarend door een prettige samenwerking. We gaan ervan uit dat we dit kunnen continueren tijdens de bouwfase. Wij hebben er zin in!”

Demcon Campus

Voor de komende jaren heeft Demcon flinke groei-ambities. In 2025 verwacht Demcon 1.000 medewerkers in Enschede te tellen, een verdubbeling van het huidige aantal medewerkers. Dit betekent ook een forse toename van het aantal vierkante meters. Het van oorsprong Twentse bedrijf maakt met deze nieuwbouw de keuze om het hoofdkantoor in Enschede te handhaven en in Twente te blijven. Het nieuwe hoofdkantoor wordt – samen met het Demcon Innovation Center (in het voormalige Ericsson pand) en het Demcon Technology Center – het hart van de Demcon Campus in Enschede. De plannen voor de Demcon Campus beslaan een gebied met een aantrekkelijke, groene en waar mogelijk energie neutrale inrichting. De campus moet alle denkbare faciliteiten bieden voor de groeiplannen van Demcon zelf en van startende en doorgroeiende bedrijven met vergelijkbare ambities. Het wordt een proeftuin voor hoogwaardige technologische innovaties. Uiteraard zoeken we daarbij de samenwerking met bestaande bedrijven op het Kennispark.

Dennis Schipper: “Wij zien de campus als voedingsbodem voor een levendige hightech-community rond de Demcon group. Het gaat om spontaan ontmoeten en verbinden. Wij kunnen laten zien dat het hier gebeurt. Dat morgen hier vandaag al begint. Met onze campus willen we technologie, innovatie en ondernemerschap tot bloei laten komen.”

Wethouder June Nods, gemeente Enschede: “Wij zijn als gemeente Enschede heel blij dat Demcon het nieuwe hoofdkantoor op Kennispark Twente bouwt. De innovatieve internationale onderneming met Twentse roots is van grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van het Kennispark tot innovatiecampus. De Demcon Campus vormt met de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor samen met de Universiteit Twente en de vele andere innovatieve ondernemingen het kloppend hart van het Kennispark Twente.”

Demcon (850 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.