De eerste 100% elektrische DAF trekker is afgeleverd bij Peter Appel Transport. Eerder werden al twee hybride trucks geleverd. Met de levering van deze eerste DAF CF Electric gaat de volgende fase in van de proeftuin met het elektrisch bevoorraden van Albert Heijn supermarkten in binnensteden.

De optimale inzet van de 100% elektrische trekker vraagt om een slimme planning in de dynamische 24/7 distributiestructuur. Naast de bestaande levertijden aan winkels en de rij- en rusttijden van de chauffeur moet nu ook het bijlaadproces ingepland worden. Bij de aflevering van de trekker op 7 juli 2020 hebben de chauffeurs van Peter Appel Transport direct uitgebreid instructie gehad van medewerkers van DAF en VDL over het veilig bijladen van de batterij aan de laadpaal.

De elektrische trekker wordt ingezet voor relatief korte ritten. In de praktijk betekent het dat er per rit maximaal drie winkels vanuit het Albert Heijn-distributiecentrum in Zaandam worden bevoorraad in Amsterdam en omgeving. Voor het laden van de batterijen liet Albert Heijn de laadinfrastructuur in Zaandam verbeteren met o.a. een ultra snellader van ontwikkelaar Heliox en geleverd door VDL waarmee de gemiddelde laadtijd na een rit is teruggebracht van 70 naar 35 minuten.

De ervaringen met de twee eerder geleverde hybride trucks worden hierbij meegenomen, dus ook met deze 100% elektrische trekker gaat Peter Appel Transport Slim op weg!

Over de DKTI proeftuin

De proeftuin met elektrische en plug-in hybride trucks die worden ingezet om Albert Heijn supermarkten in de binnenstad zero-emissie te beleveren wordt ondersteunt door het subsidieprogramma DKTI, dat staat voor Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport. De partners Albert Heijn, Peter Appel Transport, Simon Loos, DAF Trucks, TNO en toeleveranciers onderzoeken ook samen met een stedelijke klankbordgroep hoe binnensteden in de toekomst zoveel mogelijk emissievrij kunnen worden bevoorraad. Dus zonder schadelijke uitstoot van CO2, NOx en fijnstof en met zo min geluid. In het project is Peter Appel Transport een belangrijke partner bij het vaststellen van functionele en operationele vereisten en bij het testen van de voertuigen.