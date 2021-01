Eén van de onderdelen van de langetermijnfilosofie van Toyota is: ‘Maak alleen gebruik van betrouwbare en grondig beproefde technologie.’ Betekent dit dat het bedrijf met ’s werelds beste productiesysteem dan niet aan automatisering doet? Niets is minder waar. Tijdens de reizen die mijn collega Stefan en ik naar Japan gemaakt hebben, konden we zelf vaststellen dat er werkelijk overal in het proces slimme en geautomatiseerde oplossingen zitten. Toch is het voor veel bedrijven waarmee wij spreken altijd nog lastig om de potentiële voordelen van automatisering volledig te benutten.

Sterker nog, we kennen voorbeelden van bedrijfsprocessen die aanmerkelijk minder goed liepen nadat de desbetreffende organisatie aan de slag was gegaan met slimme planningsystemen, automatische voorraadbewaking, et cetera.

Waardoor komt dit? Vaak hebben ze hoge verwachtingen van het oplossen van problemen door automatisering. Wat dikwijls vergeten wordt, is dat de mensen die in het proces werken deze problemen veelal ‘on the go’ oplossen. Doordat er voortaan volledig op het systeem vertrouwd wordt, stort de onderlinge communicatie binnen het bedrijf in elkaar. Kleine dagelijkse problemen worden plotseling grote problemen en zorgen ervoor dat het proces niet goed loopt. De klant moet worden teleurgesteld met opmerkingen als ‘Het systeem heeft niet bijbesteld’ of ‘ De opdrachten voor uw order zijn helaas niet doorgekomen’.

Niet automatiseren dan maar? Nee, natuurlijk niet! De oplossingen die smart industry en automatisering ons kunnen bieden, zijn grandioos. Daardoor hoeven we ‘eenvoudige’ en niet-uitdagende werkzaamheden niet meer te doen. De medewerker kan aan de slag met dingen die er echt toe doen, terwijl sensoren het proces checken en zaken in de gaten houden die we zelf makkelijk vergeten: door het automatisch uit laten voeren van handelingen wordt de foutmarge kleiner.

De sleutel tot het automatiseren van processen en machines is dat we eerst goed begrijpen hoe de klantvraag daadwerkelijk door onze organisatie ‘reist’. Met alle belangrijke spelers goed doorgronden waar die ene collega zit die alle problemen recht breit en ervoor zorgt dat het proces doorloopt en wat de hickups zijn. Pas als we deze hickups hebben aangepakt en ervoor gezorgd hebben dat die collega niet meer hoeft ‘recht te breien’, kijken we waar we slimme, geautomatiseerde oplossingen nodig hebben die ervoor zorgen dat onze mensen nóg effectiever kunnen zijn en we nog snellere en betere processen kunnen creëren.

Dus: ‘Eerst optimaliseren, dan pas automatiseren.’ Niet voor niets zegt Toyota: ‘Good products come from good thinking.’

Wiebe Nijdam is partner bij Loods Business. Nijdam en zijn collega Stefan Kok zijn executive managementpartners voor allerlei strategische vraagstukken in organisaties. Loods Business doet veel opdrachten in de maakindustrie.