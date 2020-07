De EU-top van afgelopen weekend wordt door beleggers nauwlettend in de gaten gehouden. Een akkoord over een Europees herstelfonds lijkt mogelijk, al is deze top wellicht nog iets te vroeg voor een uiteindelijk besluit.

Voor het eerst in tijden moesten de Europese regeringsleiders elkaar weer in het echt. Of nou ja, de meesten hebben elkaar al in onderonsjes gezien de afgelopen weken, in voorbereiding op de belangrijke top van afgelopen weekend. Zo nam Premier Rutte Italiaans premier Conte mee uit eten bij een gezellige Italiaan in Den Haag en ontving bondskanselier Merkel een aantal hotshots op slot Meseberg. Nu sluiten de regeringsleiders zich op in Brussel om een paar dagen en nachten te onderhandelen over een mogelijk akkoord over de meerjarenbegroting van de EU en een herstelfonds voor de nasleep van de coronacrisis.

Tot dusver klinkt het allemaal bekend van eerdere toppen, maar hetgeen op tafel ligt is historisch. Dat er mogelijk op financiële markten geleend wordt door de EU zelf waarbij giften aan zwaar getroffen landen en sectoren uitgekeerd wordt is een stap in de Europese integratie die niet eerder voor mogelijk werd gehouden. Het voorstel wordt natuurlijk niet zomaar geaccepteerd, zeker gezien de bezwaren van de “zuinige vier” waar Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk toe gerekend worden. Toch lijkt het er wel op dat er toch (wel) een herstelfonds kan komen omdat er in de afgelopen weken behoorlijk wat beweging in de onderhandelingen is geweest.

Of er deze week al een akkoord komt, dat valt nog te bezien. Zelfs als er een volgende top op korte termijn gepland wordt, kan dat als een positief teken voor het bereiken van een akkoord gezien worden. Dan kan er nog deze zomer overeenstemming worden bereikt. Dat is ook belangrijk omdat de nieuwe meerjarenbegroting van de EU, die een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen vormt, vanaf begin volgend jaar in gebruik moet zijn. Verdere vertraging zou dit bemoeilijken. Op financiële markten lijken beleggers in ieder geval positief te reageren op een mogelijk akkoord gegeven het feit dat euro-dollar al een tijdje aan het aansterken is. Nu hebben ook factoren als een volgende coronagolf en het oplopende begrotingstekort daarmee te maken, hetgeen euro-dollar naar boven de 1,14 gebracht heeft.

Ook zijn rentespreads tussen Italië en Duitsland verder gedaald. Inmiddels staat deze op 1,64% wat ongeveer gelijk is aan de spreads van voor de coronacrisis. Natuurlijk is dit laatste ook vooral ingegeven door het opkoopprogramma van de ECB waaronder een grote hoeveelheid staatsobligaties opgekocht wordt, hetgeen rentes drukt. Gisteren besloot de ECB het monetair beleid vooralsnog onveranderd te laten. Dat was na al het wapengekletter van de afgelopen maanden niet verrassend. President Lagarde liet weten tevreden te zijn over de impact van de maatregelen van de afgelopen periode en gaf aan hoop te hebben dat de regeringsleiders tot een akkoord over het noodfonds kunnen komen.

Investeringen in transportmaterieel door dal

Investeringen van bedrijven in vaste activa staan als gevolg van de coronacrisis flink onder druk. Dit geldt zeker voor de conjunctuurgevoelige aanschaf van nieuwe trucks en trailers, een markt waar in Nederland jaarlijks € 1,5-2,5 miljard in omgaat. Na een fase van uitbreiding is het tij gekeerd en trappen transporteurs en vlooteigenaren op de rem. Als een tweede virusgolf en een nieuwe maatregelen uitblijven (ING basisscenario), trekken de investeringen in 2021 licht aan. Een verschil met de terugval in 2009 is dat de markt al sinds vorig jaar aan het afkoelen is

Truckafzet een derde lager in 2020, licht herstel in 2021

Naar verwachting dalen de Nederlandse registraties van nieuwe trucks met een derde tot 10.400 dit jaar. Niet alleen is de vraag naar nieuwe trucks weggezakt, productieonderbrekingen hebben ook voor vertraging in de levering van bestaande orders gezorgd. Truckfabrikanten als DAF en Mercedes produceren ook nog op een flink lager niveau dan begin dit jaar. Verder blijven extra registraties als gevolg van invoering van nieuwe regels (zoals de smart tachograaf in 2019) dit jaar uit. Met het gematigd terugveren van de economie gaan we uit van licht afzetherstel (+5%) in 2021. Trailerafzet zakt ruim 35% in 2020 en stabiliseert in 2021 Doordat trailerinvesteringen makkelijker zijn uit te stellen, laat deze markt sterkere uitslagen zien. Na een eerder record in 2018 en de ingezette daling in 2019, krimpt de trailerafzet in 2020 met ruim 35%. Voor 2021 gaan we uit van stabilisatie op bijna 9.000 nieuwe trailers.

Afstoot van ouder materieel kans bij capaciteitsreductie

In navolging van de lagere vervoersvraag worden er minder kilometers gereden. Daarnaast zijn er met minder files, schaalvergroting en digitalisering nog efficiëntieslagen in te maken. Hierdoor kunnen bedrijven met minder materieel af. Met de afstoot van oud materieel (niet Euro VI) kunnen bedrijven hun wagenpark opschonen en efficiënter maken. Dat Euro IV en V-trucks vanaf 2022 de binnensteden niet meer in mogen, kan een extra reden zijn. Lees meer