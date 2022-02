Eelco Ockers is sinds 1 februari de nieuwe CEO van PlantLab, een groeiend Nederlands vertical farming bedrijf. Hij volgt Michiel Peters op die de afgelopen vijf jaar betrokken was bij het bedrijf, waarvan de laatste twee jaar als CEO. Ockers gaat zich de komende jaren richten op de wereldwijde uitbreiding van de productielocaties van PlantLab.

Ockers was tot eind vorig jaar CEO Duitsland van pharmaceut Stada en had daarvoor in binnen- en buitenland leidinggevende posities bij Reckitt Benckiser, Unilever en Procter & Gamble. Die ervaring gaat hij gebruiken om het aantal productielocaties van PlantLab sterk uit te breiden, om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem.

Laten groeien van de markt

“Michiel Peters heeft PlantLab de afgelopen jaren van de laboratoriumfase naar de productiefase laten groeien”, aldus medeoprichter Leon van Duijn. “Eelco Ockers gaat zich richten op de wereldwijde uitrol van productielocaties om op die manier de market te bedienen en te laten groeien. Met twintig jaar ervaring is hij daarvoor de juiste man.” Peters blijft betrokken als aandeelhouder en adviseur.

“De potentie van de gepatenteerde technologie van PlantLab is enorm”, aldus Ockers. “De afgelopen jaren is in de Amsterdamse productielocatie bewezen dat deze zeer geschikt is voor grootschalige toepassing. Inmiddels zijn onder andere Van Gelder en Picnic afnemers en groeit ook onze locatie in Indianapolis als kool. Dit is hét moment om de uitbreiding in het buitenland te versnellen.”

Minder CO2-uitstoot

De technologie van PlantLab maakt het mogelijk overal ter wereld groente en kruiden te telen, zoals tomaten, komkommer, basilicum en munt. Dit kan zelfs op onvruchtbare grond of midden in stedelijke gebieden. De gewassen groeien dankzij temperatuur-, vocht- en lichtregulatie uit tot hun volledige potentie, terwijl er 95 procent minder water nodig is en geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Licht komt van speciaal ontwikkelde LED’s, die de specifieke kleur licht geven die de plant nodig heeft voor fotosynthese. Door locaties dicht bij de klant en de consument te hebben hoeft voedsel niet meer over lange afstanden getransporteerd te worden, wat direct leidt tot minder CO2-uitstoot, lagere kosten en minder voedselverspilling.

PlantLab heeft in Den Bosch zijn R&D-centrum, wereldwijd het grootste op het gebied van vertical farming, en in Amsterdam de grootste commerciële productielocatie van Europa. Behalve in Amsterdam heeft PlantLab ook productielocaties in Indianapolis, in de Amerikaanse staat Indiana en de Bahamas. Daarnaast is de scale-up aan het uitbreiden in de VS en Europa. Bij PlantLab werken internationaal inmiddels meer dan 100 mensen.