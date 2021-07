ECFG heeft via Eindhoven Venture Capital Fund II (EVCF II) een nieuwe participatie gerealiseerd. Het is de achtste participatie van dit fonds. Het gaat om het bedrijf Greentom Holding B.V. dat duurzame kinderwagens maakt, waarin het fonds een minderheidsbelang heeft genomen.

Greentom Greentom ontwikkelt en vermarkt duurzame kinderwagens die volledig gemaakt zijn van hoogwaardig gerecycled plastic, bijvoorbeeld van frisdrankflessen. Door gebruik van afval als grondstof biedt Greentom een circulaire oplossing. Dit zorgt niet alleen voor duurzaamheid, maar ook voor een betaalbaar product. Dit jonge bedrijf uit Maastricht heeft diverse internationale design- en innovatieonderscheidingen gewonnen voor het productdesign van haar kinderwagens.

Innovatief design

Greentom zag markt in een kinderwagen die er goed uitziet en duurzaam is. Dat is gelukt. De kinderwagen bestaat uit slechts 28 elementen die gemakkelijk te assembleren zijn. Dit past bij de Nederlandse ‘no-nonsense’ mentaliteit die het bedrijf nastreeft. Doordat er gekozen is voor vorm, functie en duurzaamheid, zijn kleine accessoires achterwegen gelaten. Op deze manier heeft Greentom kunnen innoveren in een markt waarin dat de grote spelers niet is gelukt.

Investeringsdoelstelling

Na intensieve product- en conceptontwikkeling de afgelopen jaren wordt met de investering van EVCF II een boost gegeven aan sales en business development. Greentom verkoopt haar producten al in Europa en Azië en wil haar afzet wereldwijd uitbreiden. Ook zal Greentom haar producten verder door ontwikkelen vanuit dezelfde filosofie – design in combinatie met duurzaamheid. EVCF II is trots hier een bijdrage aan te mogen leveren. Het naar de markt brengen van dergelijke duurzame initiatieven ligt in lijn met de visie van EVCF II.

Samenwerking

‘De samenwerking met EVCF II biedt Greentom de mogelijkheid een groeiende groep ouders wereldwijd kennis te laten maken met haar duurzame producten en verder te investeren in de scale up van de productie. De visie van Greentom: een positieve bijdrage leveren aan een groenere toekomst van de volgende generatie, sluit naadloos aan bij het duurzame karakter van dit investeringsfonds. Let’s create a green tomorrow!’, zegt Maarten Wellens, managing director van Greentom.

Ruben Baijens, investment director en partner van ECFG: ‘Samen met Greentom hebben we een intensief traject doorlopen om tot een mooie samenwerking te komen. We hebben alle vertrouwen in de groeidoelstellingen en ambitie van het bedrijf. Specifiek de groene visie van Greentom heeft geleid tot een mooi product en er is nog zoveel meer potentie die met deze samenwerking gerealiseerd kan worden. Het product laat zien dat functionaliteit, design en duurzaamheid prima samengaan. Met de investering vanuit EVCF II investeren we ook onze kennis en ervaring in het bedrijf en dragen bij aan bijvoorbeeld strategie, financiële en juridische zaken. Zo creëren we echt toegevoegde waarde.’