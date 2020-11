Ebusco is leverancier van elektrische bussen en depotladers, terwijl ROCSYS plug-in robots levert. Samen werken ze aan het automatiseren van busdepots door middel van robotisering. De innovatieve robot zorgt ervoor dat de CCS-stekker van de depotlader automatisch en 100% correct in de bus wordt gestoken.

De belangrijkste voordelen

“De voordelen van het automatiseren van busdepots zijn talrijk en gevarieerd: door dit proces te automatiseren heb je geen mensenhanden nodig en dat heeft twee grote voordelen. Allereerst bespaart het tijd (en tijd is geld), maar misschien nog belangrijker: het elimineert het risico dat een bus ‘s ochtends niet wordt opgeladen, omdat iemand vergat de bus aan te sluiten of de stekker niet goed was ingestoken ”, zegt Peter Bijvelds, CEO van Ebusco.

Een belangrijke keuze is tussen laden met pantograaf en opladen via plug-in

Automatisering draagt ​​bij aan de keuzes die gemaakt moeten worden bij het inzetten van de busvloot in een concessie. Vaak is het nodig om in een vroeg stadium te beslissen hoe en waar elektrische bussen opgeladen worden. Ebusco heeft hier een duidelijke visie op: plug-in opladen is de beste oplossing. Er is geen dure en tijdrovende infrastructuur nodig voor opladen met plug-in; u hoeft alleen maar laders in het depot te installeren.

De bussen van Ebusco zijn uitgerust met (kobaltvrije) LFP-batterijtechnologie die het mogelijk maakt om meer dan 350 km te rijden op één acculading. “Het enige argument dat we regelmatig horen ten gunste van laden via een pantograaf, is dat niemand handmatig iets hoeft te doen. Dat argument is dankzij deze innovatieve robot niet meer relevant ”, zegt Bijvelds. “Deze combinatie bespaart enorm op kosten, tijd en vergunningen in vergelijking met pantograafoplossingen.”

Dit is niet iets voor de toekomst; het kan nu worden gedaan!

“Veel mensen denken dat robots iets zijn dat we in de toekomst zullen hebben, maar we bewijzen dat ze het werk nu kunnen doen. Het prototype van de robot is klaar en werkt. De levering van de eerste serie robots vindt plaats in april 2021, waarna een demo-opstelling zal worden geïnstalleerd bij Ebusco in Deurne. Een tweede, grotere serie staat gepland voor juli 2021 ”, zegt Crijn Bouman, CEO van ROCSYS.

De toekomst

Er zitten nog veel meer automatiseringsontwikkelingen in de pijplijn. De robot wordt doorontwikkeld zodat hij meerdere bussen tegelijk kan bedienen. Ook werken we hard om de communicatie tussen het voertuig, de lader, de robot en de hoger gelegen systemen verder te standaardiseren. Dit betekent dat we het volledige laadproces voor zelfrijdende elektrische voertuigen kunnen klaarmaken.

Lees het interview met Crijn Bouman in de december uitgave van Link magazine, vraag een exemplaar aan(mireille.vanginkel@linkmagazine.nl)