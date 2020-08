De bijkomende Viscom 3D AOI machine werd bij E.D.&A. achteraan in de THT(Through Hole Technology) lijn geplaatst. Hiermee slagen we erin om onze THT-lijn voor een groot deel te automatiseren:

Robots plaatsen de componenten (grotendeels) automatisch

AOI inspectie (Automated Optical Inspection) op de aanwezigheid en polariteit van de componenten

Selectief solderen van de componenten

Optische inspectie van de solderingen aan de onderzijde van de print met de nieuwe 3D AOI

Hiermee ronden we een laatste belangrijke stap af die de kwaliteit verder zal verhogen in onze Factory of The Future. De nieuwe machine zorgt voor een heel korte feedbacklus, waardoor er geen escalatie van eventuele reeksafwijkingen kan plaatsvinden.

Bijkomende 3D AOI inspecteert solderingen

We kozen voor de Viscom full 3D AOI machine S3016 Ultra, wat belangrijk is, omdat zo ook o.a. de lead protrusion (pinlengte) geverifieerd kan worden. Hierop zijn bepaalde normen van toepassing en bovendien zijn deze pinlengtes extra belangrijk voor producten die worden ingebouwd.

Deze nieuwe machine heeft niet alleen een 3D bottom camera, maar bijkomend nog 8 zijdelings geplaatste camera’s die een schaduwvrije inspectie onder een hoek bieden wat zorgt voor een goede beeldreconstructie. Deze camera’s bieden een hoog gebruiksgemak voor onze operatoren: een klaar en duidelijk beeld maakt een juiste interpretatie en correcte herstelling van de eventuele afwijking mogelijk.

Het is een optische machine, wat maakt dat deze ook serienummers kan inlezen. Mooi meegenomen dus, want de resultaten van de inspectie kunnen eenvoudig overgepompt worden naar de serienummerdatabase. Zo kunnen we waarborgen dat afwijkingen hersteld worden alvorens de besturingen verder te verwerken.