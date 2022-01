De automatische verpakkingsmachines van Sparck Technologies staan op de Milieulijst 2022. Op deze lijst staan investeringen die in aanmerking komen voor de fiscaal aantrekkelijke MIA / Vamil regeling. Ecommerce bedrijven profiteren hierdoor van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) door de subsidie op automatisch verpakken. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14%.

De Nederlandse overheid bevordert duurzame economische groei en wil het gebruik van milieuvriendelijke apparatuur stimuleren. Daarom steunt zij de aankoop van de volautomatische verpakkingsmachines met fiscaal aantrekkelijke regelingen. Met de MIA kunnen bedrijven profiteren van een investeringsaftrek tot 45% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten te schrijven. Hiermee kan het belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14%.

Automatische verpakkingssytemen

De verpakkingssystemen van Sparck Technologies, winnaars van 13 internationale verpakkingsawards, zijn volledig automatische inpakmachines die in enkele seconden een order geheel op maat kunnen verpakken. De CVP Impack verpakt tot 500 dozen per uur en zijn grote broer de CVP Everest kan tot 1.100 pakketten per uur aan. De 3D scantechnologie zorgt ervoor dat de verzenddoos als een tweede huid om de order wordt gevouwen.

Duurzaam verpakken

Beide machines hebben een sterke focus op duurzaamheid. Een doos op maat betekent dat er geen overbodige lucht wordt verpakt en dat heeft een positief effect op het aantal transportbewegingen. Het betekent ook forse een afname van kartonverbruik dat kan oplopen tot 30%. Milieuonvriendelijk opvulmateriaal zoals bubbeltjesplastic of luchtzakjes worden door de op maat gemaakte doos overbodig.

Arnoud Koopmans, International Sales Manager Benelux bij Sparck Technologies: “Wij zijn wederom erg blij met deze erkenning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de subsidie op automatisch verpakken wordt het voor de Nederlandse e-commerce nog aantrekkelijker om hun inpakproces duurzaam in te richten”.

Via deze link vindt u de Milieulijst 2022. De subsidie op automatisch verpakken (CVP Impack en CVP Everest) staat geregistreerd onder nummer F1210 op pagina 31.

Sparck Technologies (voorheen bekend als Packaging by Quadient) is een toonaangevend bedrijf voor geavanceerde automatische verpakkingsmachines voor dozen op maat. Speciaal ontwikkeld voor de e-commerce maken deze verpakkingslijnen het mogelijk om snel, efficiënt en milieuvriendelijk orders van variërende afmetingen geheel op maat te verpakken en verzenden. Met medewerkers Europa en de Verenigde Staten hebben wij het tot onze missie gemaakt om duurzaam verpakken in de e-commerce wereldwijd de standaard te laten worden. Sparck Technologies is onderdeel van Standard Investment. Een in Amsterdam gevestigd investeringsbedrijf met een totale omzet van meer dan € 1 miljard.