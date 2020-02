E-bussen VDL leggen 50 miljoen kilometer af – nieuwe batterij moet inzetbaarheid verder vergroten

De ontwikkelaar en bouwer van E-bussen, VDL Bus & Coach, viert een belangrijke mijlpaal die haar ambitie ‘Aiming for Zero’ onderstreept: de 670 Citea’s Electric die in Europa rijden, hebben tezamen 50 miljoen elektrische kilometers afgelegd. VDL introduceert een nieuw batterijpakket om de inzetbaarheid van de e-bussen verder te vergroten.

“Het afgelopen jaar hebben wij onze positie in e-mobiliteit verder uitgebreid en ook geografisch versterkt”, zegt directeur Henk Coppens van VDL Bus & Coach. “Onze volgende stappen qua doorontwikkeling zijn het verder optimaliseren van het energieverbruik en het toepassen van de volgende generaties batterijen. Naast de vele operaties die gebruikmaken van snelladen zien we ook de behoefte vanuit de markt om meer range te hebben, met name nu steeds meer regionale operaties ook worden geëlektrificeerd.”

Koploper e-mobiliteit

Coppens geeft aan dat VDL Bus & Coach blijft streven naar de rol van koploper in e-mobiliteit. “Daaraan zal de fabriek die wij gaan bouwen in het Belgische Roeselare een belangrijke bijdrage gaan leveren. Dat wordt ons centrum voor e-mobiliteit. Daardoor kunnen we nog beter inspelen op de behoeftes en vragen vanuit de markt. Dat is belangrijk, want door de snel groeiende markt voor zero emissie openbaarvervoer-bussen zal er zeker genoeg potentie blijven, maar de concurrentie zal ook heviger worden.”

Het uitgangspunt ‘Aiming for Zero’ is niet alleen van toepassing op de voertuigen die worden geproduceerd, maar ook op de nieuwe klimaatneutrale fabriek in Roeselare. “Wij blijven geloven in een van onze belangrijkste principes: de maakindustrie heeft toekomst in West-Europa; West-Europa heeft toekomst door maakindustrie.”

Nieuw batterijpakket

Een stillere en schonere stad blijft het doel van veel steden en overheden in Europa. Een nieuw batterijpakket, dat wordt toegevoegd aan het bestaande programma, is de logische volgende bijdrage van VDL Bus & Coach aan de leefbare stad en regio. De eerste orders met het nieuwe batterijpakket zijn reeds ontvangen. Het betreft batterijen met een capaciteit van 315 kWh voor de Citea LLE Electric, 350 kWh voor de Citea SLF en SLE Electric, 420 kWh voor de Citea SLFA Electric en 525 kWh voor de Citea XLE Electric. De batterijpakketten zijn lichter dan andere accu’s en door de grotere batterijcapaciteit aan boord kunnen de bussen langere tijd rijden tussen de laadmomenten, aldus persinformatie van VDL. De batterijen kunnen met een pantograaf op het dak ook snel worden geladen. “Er kan primair natuurlijk ook altijd met de stekker worden geladen”, vertelt Alex de Jong, businessmanager Openbaar Vervoer. “Zo krijgen we binnen het productgamma van de Citea Electric nog meer mogelijkheden om maatwerk te leveren aan onze klanten.”

Dagelijks ruim 130.000 kilometer

Volgens recent onderzoek van Chatrou CME Solutions zijn in de afgelopen 8 jaar iets meer dan 3.000 elektrische bussen geregistreerd in West-Europa en Polen. Met 670 bussen in 10 landen, geleverd tussen 2015 en 2019, is VDL Bus & Coach met een aandeel van 22 procent marktleider in Europa. Dagelijks leggen de elektrische Citea’s ruim 130.000 kilometers af in vele Europese steden en regio’s. De 50 miljoen elektrisch afgelegde kilometers zorgen voor een besparing van 7 miljoen kilogram CO2-uitstoot. Transdev en Arriva nemen met de Citea’s van VDL Bus & Coach de meeste ‘schone’ kilometers voor hun rekening.

Scandinavië en Duitsland

Na Nederland is Scandinavië de belangrijkste markt voor VDL Bus & Coach. Nieuwe projecten in Noorwegen en Denemarken en 2 projecten in zowel Zweden als Finland brengen het totaal op

120 elektrische bussen in Scandinavië. “We zien ook een sterke groei in Duitsland”, geeft De Jong aan. “Steden als Osnabrück, Keulen en Münster investeren wederom in onze bussen, omdat we de afgelopen jaren hebben bewezen een sterke partner te zijn. Dat heeft ertoe geleid dat ook een stad als Kiel overtuigd is geraakt en 36 elektrische Citea’s heeft besteld. Ook in België, Frankrijk en Zwitserland zijn onze eerste e-bussen in operatie.”