Het kabinet maakte vrijdag bekend de Kop van Noord-Holland te steunen met een impuls van € 5 miljoen. Het geld uit de Regio Envelop is bedoeld om de brede welvaart te versterken.

De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland zijn verheugd met de toekenning en zien ernaar uit samen met het Rijk te investeren in de versterking van het maritieme cluster in de regio. De plannen richten zich op het versterken van onderwijs en arbeidsmarkt en zetten gelijktijdig stevig in op de klimaat- en energieopgave.

Impuls voor de regio

De Kop van Noord-Holland is op een aantal punten kwetsbaar: het onderwijsniveau is gemiddeld lager dan in de rest van Nederland en de arbeidsparticipatie is relatief laag. Het voorstel voor de Regio Deal Maritiem Cluster bestaat uit verschillende projecten op het gebied van civiel-militaire samenwerking, maritieme innovaties, energietransitie en waterstofeconomie en onderwijs.

Wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder: “Wij zijn erg blij dat het voorstel voor een Regio Deal voor de Kop van Noord-Holland door het kabinet is geselecteerd. Er zijn ontzettend veel kansen voor de regio om te ontwikkelen tot een sterke maritieme cluster. De Regio Deal is daarbij een essentiële aanjager om deze kansen te benutten. We zien ernaar uit om samen met het Rijk en de provincie Noord-Holland aan de slag te gaan met de uitwerking van de deal.”

Bundeling van krachten

De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland is een meerjarig partnerschap tussen het Rijk en verschillende regionale overheden en partners. In de regio komen 2 nationale opgaven bij elkaar: de ontwikkeling van Defensie en de energietransitie. De regio wil de Kop ontwikkelen tot een duurzame maritieme cluster en een hefboom voor een sterkere economie.

De inzet op meer samenwerking tussen de Koninklijke Marine en civiele bedrijven op maritiem innovatiegebied, komt in de Kop van Noord-Holland samen met de inzet op de ontwikkeling van de waterstofeconomie, maar ook Wind op Zee en CO2-opslag. Ontwikkelingen op het gebied van energie – met name waterstof – vinden hun toepassing in maritieme innovaties, waar ook de energiesector op gedijt. Innovaties trekken vervolgens bedrijven en startups aan waarmee de kennis en expertise worden vergroot.

Gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland: ”Provincie, gemeente, marine en tal van civiele partners trekken schouder aan schouder op om het havencomplex en alles wat daar bij hoort duurzaam te versterken. Dat is goed voor de werkgelegenheid én voor de leefbaarheid in de Kop van Noord-Holland. Duurzaam ondernemen en energietransitie zijn de drijfveren om innovatief te werken. De hele regio plukt hiervan de vruchten. Het is een goed signaal dat het Rijk deze ontwikkelingen steunt. Daar zijn we blij mee.”

Niet alleen de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder zijn blij met de toekenning. Ook de omringende gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel zien uit naar de uitwerking van de deal, evenals de Koninklijke Marine, het Koninklijk Instituut van de Marine, het ROC Kop van Noord-Holland, Port of Den Helder, Den Helder Airport en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

De komende periode werken Rijk, provincie en gemeente de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland samen met de partners in de regio verder uit.