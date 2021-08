Op vrijdag 22 oktober van 12.00 tot 13.00 uur wordt online het 12e DVC-SI Tafelgesprek georganiseerd over: ‘Een slimme en verbonden fabriek: wat wordt de impact van GAIA-X?’ In Europa wordt gewerkt aan ‘GAIA-X’: een nieuwe technologie om op een gecontroleerde manier data te delen in de cloud. Veel toepassingen in de maakindustrie gaan in de toekomst hier in de toekomst waarschijnlijk gebruik maken.

In dit webinar worden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen en wat dit voor hun bedrijf kan betekenen: hoe kan je dit straks gaan gebruik in jouw bedrijf? En op wat voor manier kunnen bestaande toepassingen onderdeel worden van GAIA-X?

Datadeling in de maakindustrie

Voor veel digitaliseringstoepassingen in de maakindustrie is het belangrijk dat data ontsloten en gedeeld kan worden. Denk aan het onderhoud van machines, analyseren van data voor onderhoud en kwaliteit of het delen van data tussen klanten en toeleverancier.

Veel toepassingen draaien bovendien in de cloud, ook als de data enkel binnen één bedrijf gebruikt wordt. Het is dan belangrijk om dit gecontroleerd te kunnen doen: wie kan bij deze data? Maar het is ook essentieel dat zaken snel en makkelijk gerealiseerd kunnen worden, zonder hoge implementatiekosten.

Registratie

Schrijf je kosteloos in: Aanmelden

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Gaia-X hub. De rol van onze DVC-SI partners:

• TNO faciliteert de Nederlandse hub voor Gaia-X in meerdere domeinen

• Brainport Industries doet dit voor de maakindustrie.

GAIA-X

Het Europese GAIA-X initiatief beoogt standaarden te ontwikkelen voor datadelings- en clouddiensten, zodat deze beter samen kunnen werken en de betrouwbaarheid vergroot wordt. Deels zijn dat nieuwe standaarden, maar deels worden ook bestaande standaarden, bijvoorbeeld uit Industrie 4.0, slim hergebruikt. Daarnaast zijn er initiatieven om hiermee nieuwe toepassingen te ontwikkelen, zodat er een groot aanbod ontstaat.

Brainport Industries Campus als hub voor GAIA-X

De Brainport Industries Campus wordt de plek waar veel van deze ontwikkelingen voor de maakindustrie bij elkaar komen. Dit wordt gedaan door het bundelen van de vraag van producerende bedrijven en het versnellen van het aanbod van technologie- en softwareleveranciers.

Voorbeelden hiervan zijn het Smart Connected Supplier Network initiatief voor datadeling in de supplychain en het fieldlab Flexible Manufacturing.

Doelgroep

De DVC-SI Tafelgesprekken zijn vooral bedoeld voor vertegenwoordigers uit MKB maakbedrijven, die bezig zijn met het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen zoals:

• directeuren

• projectleiders

• werkvoorbereiders

• afdelingshoofden ICT

• etc.

Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.