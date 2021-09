Het marktaandeel van ASML in front-end equipment neemt af. Op EUV-terrein heerst de Veldhovense machinebouwer nog volop, in het segment van het minder geavanceerde DUV neemt de concurrentie toe, van Nikon en Canon. Vanwege de zeer sterke groei in de semicon door de grote vraag die onder andere AI, 5G en de automotive genereren zal dat zeker niet tot omzetverlies leiden – in tegendeel: er wordt voor 2022 een omzetgroei van 90 procent ten opzichte van 2020 verwacht. Maar het noopt ASML wel de output (wafers per uur) van DUV-machinebouw te verhogen en de kosten ervan flink te verlagen.

Van toeleveranciers vraagt het daarom enerzijds (fors) te investeren gebouwen, mensen en productie- en logistieke systemen, anderzijds op zoek te gaan naar mogelijkheden de kosten te verlagen. Naar verluidt heeft ASML dit voorjaar van een aantal system suppliers gevraagd hun kostprijs van hun DUV-toelevering de komende vijf jaar te verlagen met 25 procent. Dit door het herontwerpen van de toelevering in kwestie, maar ook door activiteiten te verplaatsen naar lagelonenlanden, in casu onderdelen in te kopen op de geografisch meest-optimale locatie. Voorts door de operationele performance te verhogen en door de modulen/componenten toe te leveren via vendor managed inventory (de voorraadniveaus in het magazijn-distributiecentrum van ASML op peil te houden op basis van de verwachte vraag en vooraf afgesproken niveaus), volgens voorgeschreven standaarden verpakt en voorzien van barcode-identificatie. Vanzelfsprekend zetten de system suppliers deze eisen een-op-een door naar hun eigen toeleveranciers, in ruil voor meerjarige contracten.

Meer over de sourcing-perikelen in de snelgroeiende semicon in de septemberuitgave van Link Magazine die vrijdag 17 september verschijnt. Met daarin onder andere een uitgebreid interview met Infineon-topman Rutger Wijburg, over de politieke vraag om meer halfgeleiderproductie in Europa te doen.