Dutch United Instruments (DUI) bevestigde onlangs hun tiende bestelling voor levering in 2022. Deze bestellingen omvatten alle producten in hun NMF-productassortiment, namelijk de NMF350 S, NMF600 S en NMF800 S. Met deze laatste bestelling kan DUI spreken van een goede start van het jaar. Gerard van den Eijkel, algemeen directer van DUI, is blij met het resultaat: “Ons team heeft de laatste jaren hard gewerkt aan dit ontwerp. Met deze orders bewijzen we dat de markt behoefte heeft aan een snel high-end metrologiesysteem voor sferische en freeform optica. Wij zijn in staat geweest om het ontwerp te perfectioneren en verschillende formaten van het meetinstrument te ontwikkelen. Als onderdeel van de Demcon group beschikken we over alle operationele ondersteuning en middelen voor onze groei. “

Vijf unieke eigenschappen

De NMF-producten worden elk gedefinieerd door vijf unieke eigenschappen, waardoor het een middel is om aan alle behoeften op het gebied van vormmetrologie in moderne, hoogwaardige optische productie te voldoen. Ten eerste zijn de systemen universeel, ze kunnen vormen meten van convex tot concaaf en vlak tot freeform. Ten tweede kunnen ze een groot volume aan, tot wel 800 mm. Bovendien zijn ze nauwkeurig binnen een onzekerheid van 15 nanometer rms. Daarnaast zijn de systemen snel. Ze kunnen binnen enkele minuten instellen en resultaten produceren. En tot slot is er geen contact tussen de sonde en het te meten object. Rens Henselmans, chief technology officer bij DUI, legt in bovenstaande video in detail uit hoe de NMF-machine werkt.