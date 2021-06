Dutch Optics Centre zal een boost creëren voor valorisatie van optiektechnologie, bijvoorbeeld via nieuwe startups: het ontdekken van potentiële onderwerpen en mensen, hen helpen bij het opzetten van business cases en hen verbinden met investeerders en partners. We bespreken een bredere kijk op valorisatie, gepresenteerd door Dap Hartmann van tu delft TBM.

De workshop “DOC Discovery Days” wordt gehouden op 7 en 15 juli; we brengen een groep promovendi samen met ambities voor het opzetten van een eigen bedrijf, en andere geïnteresseerde startups. In de workshop wordt deze groep getraind in het opzetten van een goede business-case en presenteert deze business-case in september aan een publiek van DOC-partnerbedrijven, incubators en publieke en private investeerders.

What’s in it for the participants: Beter inzicht in verschillende manieren om de valorisatie van je onderwerp te vergroten, contacten met kandidaat-klanten, start van een start-up bedrijf, beoordeling van IE, studentpunten, patenten/publicaties ….

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Peters