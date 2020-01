Duitse en Nederlandse beleidsmakers werken samen aan Europese clouddienst voor de industrie

Duitsland en Nederland willen de basis leggen voor een Europese clouddienst die tegenwicht kan bieden aan de (Amerikaanse) cloudreuzen als Amazon, Microsoft en Google. Daartoe lanceerde de Duitse overheid eind oktober het platform GAIA-X, met als doel reeds eind dit jaar de eerste aanbieders en industriële gebruikers van de data-infrastructuur van dienst te kunnen zijn. Een digitaal eco-systeem dat moet garanderen dat de Europese partij die innoveert ook de partij is die daarvan de economische vruchten plukt, om zo de concurrentiepositie van Europese ondernemingen te versterken. De Nederlandse overheid zet zich nu in om de plannen voor de platform zo snel mogelijk te concretiseren. Daartoe wordt er op 15 januari in de Nederlandse ambassade in Berlijn een Duits-Nederlandse workshop georganiseerd met als thema ‘Strengthening European Digital Competitiveness in Industry’.

De Duitse benadering voor het veilig datadelen in de industrie en de Nederlandse aanpak om bottom-up te komen tot concrete toepassingen zijn zeer complementair en bieden mogelijkheden tot intensieve samenwerking, aldus de tekst van de uitnodiging. De uitkomsten van de meeting moeten meer duidelijkheid geven over de contouren van intensievere Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van technologie en innovatie en vormt de opmaat naar het staatsbezoek van Koning Willem Alexander aan Duitsland van 2 tot en met 4 juni.

Peter van Harten, van het Nederlandse Smart Industry-platform, een van de organisatoren van de workshop, gaf eerder in Link aan het jammer dat GAIA-X vooralsnog vooral een Duitse feestje was. ‘Het is nu nog allemaal behoorlijk theoretisch. Hoe deze dienst gerealiseerd moet worden bleef op de top onduidelijk. Wel is er een opzet bepaald met een referentiearchitectuur, incluis communicatiestandaarden, een juridische basis – een echt legal framework is er nog niet – en de inzet van een clearing house dat er, met de technologie van de International Data Spaces Association, voor moet zorgen dat de communicatie over dit platform volkomen secure is. Maar hoe industriële bedrijven hier gebruik van zouden kunnen gaan maken is nog niet helder.’

Vandaar de workshop in Berlijn. Inleiders zijn onder meer Focco Vijselaar, directeur generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en zijn Duitse tegenhanger. Voorts geven Douwe Lycklama van de Dutch Data Sharing Coalition en Lars Nagel van de International Data Spaces Association een gezamenlijke pitch, net als Peter van Harten en Stephan Hamm van Smart Factory Kaiserslautern. Daarna zullen de deelnemers zich opdelen over vier subwerkgroepen – data sharing (incl. GAIA-X), industrie, energie en mobiliteit – om te komen tot concrete onderwerpen van wederzijds belang en voorstellen hoe daaraan samen te werken.

De bijeenkomst wordt, behalve door Smart Industry, georganiseerd wordt door de International Data Spaces Association, de Dutch Data Sharing Coalition en de Nederlandse ambassade in Berlijn.