Duitse, Chinese, Amerikaanse en Nederlandse elektronicabedrijven presenteren zich op face-to-face beurs IFA 2020

Steeds meer wereldmerken maken gebruik van de IFA 2020 Special Edition, die plaatsvindt van 3 tot 5 september, om zich te presenteren op de eerste wereldwijde, in-person techshow sinds het begin van de corona-crisis. Meer dan 80 internationale merken en jonge starters zullen in Berlijn talrijke innovaties en producten uit het hele spectrum van consumenten- en huiselektronica presenteren. Onder de exposanten behalve Duitse ondernemingen als Schneider en Miele ook bedrijven uit onder meer China en de VS. Vanuit Nederland geven onder meer Zens en Uvisio acte de présence.

“Tegen de achtergrond van de voortdurende beperkingen en de wisselende wereldwijde omstandigheden in verschillende regio’s van de wereld, kijken we nog meer uit naar deze bijeenkomst in Berlijn. Dit jaar zal de IFA Special Edition een belangrijke netwerkgelegenheid zijn en een bron van inspiratie voor de hele industrie. Samen met de deelnemende industrie sturen we een positieve en krachtige boodschap naar de markten”, aldus Dirk Koslowski, IFA-directeur van de Messe Berlin.

De IFA 2020 Special Edition combineert belangrijke thema’s uit de industrie met de kernfuncties van ‘s werelds toonaangevende digitale vakbeurs via aparte evenementen: De IFA Global Press Conference, waar tal van producten worden gepresenteerd, is exclusief afgestemd op de media. IFA Business, Retail & Meeting Lounges en het innovatieplatform SHIFT Mobility meets IFA NEXT bedienen vakbezoekers.

Haier, Huawei, Qualcomm…

Met Realme, een opkomende Chinese speler op de smartphone markt, presenteert zich voor het eerst op de IFA en de voorafgaande persconferentie. Ook een aantal internationale merken zullen hun innovaties tonen aan internationale mediavertegenwoordigers – onder meer: Ataraina / Creative Technology, AVM, Beurer, Bissell, Bleu Jour, BSH, De’Longhi, Ecovacs, GfK, GN Hearing, Haier, HONOR, Huawei, Hyundai, JVC Kenwood, LG Electronics, Miele, Neato Robotics, Qualcomm, Realme, Satisfyer, Schneider electric, Shelly Allterco, TCL, TP-Link, TUYA, Wessel-Werk.

SHIFT Mobility ontmoet IFA NEXT

Bedrijven, starters en instellingen maken gebruik van het SHIFT Mobility meets IFA NEXT gebied om te illustreren in hoeverre technologische innovaties en producten het dagelijks leven in de komende jaren gaan veranderen. Naast de focus op mobiliteit zullen zo’n 40 bedrijven en instellingen oplossingen presenteren die vrijwel elk aspect van het dagelijks leven bestrijken. Onder de exposanten bevinden zich: Aqua-Scope Technologies, Augmented Robotics UG, Berlin Green UG, Beuth Hochschule für Technik, Business France, deep electronics GmbH, Easyship, Fauna Audio GmbH, Feelbelt, Focalcrest, Heatle, KIC Europe GmbH (Korea Innovation Center), Level Up, Shiftcam, EBB Therapeutics, Makakaontherun, Mercku, Mystery Vibes, Shenzhen Timekettle Technologies, Technical University Berlin, The little cat, TUBS GmbH, UVisio, VISSEIRO GmbH, voxasound GmbH, XeelTech GmbH, Leedarson, Prestigio. eu, IQM Finland, ABL Social Federation, Vive la Car, Dekra, Framen, Rooom, ECCOV Inc, Hyundai, Future Candy en Signals.

IFA Business, Retail & Meeting Lounges 2020: voorbereiding op het einde van het jaar.

Na vele maanden zonder persoonlijke ontmoetingen, bieden IFA Business, Retail & Meeting Lounges 2020 eindelijk de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om elkaar face-to-face te ontmoeten en zich voor te bereiden op de eindejaarsactiviteit in 2020. Tot nu toe nemen 14 internationale merken deel: ESCO Emaye Döküm Sanayi ve Ticaret A.S., SARL Bomare Company, AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, JVCKENWOOD Deutschland GmbH, Sinotunity GmbH, Neato Robotics Inc, IDCP BV, Simfer ic de vis Ticaret A.S., LG Electronics Deutschland GmbH, Bleu Jour Sarl, MPM agd SA, AIWA Europe S.L., Grundig Intermedia GmbH en Beko Deutschland.

Een overzicht van alle exposanten is hier beschikbaar

Om deel te nemen aan de IFA 2020 Special Edition is registratie vooraf noodzakelijk. Geregistreerde deelnemers krijgen ook toegang tot de Xtended Space, de digitale uitbreiding van de IFA 2020 Special Edition.

IFA Global Markets wel uitgesteld tot 2021

Een andere beurs, IFA Global Markets, is wel uitgesteld tot 2021 ondanks de grote belangstelling van de industrie. Aanhoudende reisbeperkingen verhinderen dat bedrijven, vooral uit de Aziatische kernmarkten van exposanten, effectief kunnen deelnemen aan de IFA, aldus het organisatie. IFA Global Markets is IFA’s internationale sourcing platform voor OEM’s (Original Equipment Manufacturers), ODM’s (Original Design Manufacturers), leveranciers en onderdelenfabrikanten.