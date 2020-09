DSM en Nedcam gaan samenwerken aan grootformaat en duurzamer 3D-printen

Koninklijke DSM, een wereldwijd opererend wetenschappelijk bedrijf op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaam leven, en Nedcam, een leverancier van totaaloplossingen voor de realisatie van 3D-vormen, gaan samenwerken om de toegang tot schaalbare Fused Granulate Fabrication (FGF) 3D-printing te verbeteren. Nedcam zal FGF 3D-printing aanbieden met behulp van DSM-materialen en de twee bedrijven zullen nieuwe toepassingen verkennen in tooling, grootformaat en circulaire eindgebruiksdelen.

Nedcam, dat totaaloplossingen biedt op het gebied van vormgevingstechnologie, variërend van engineering, materiaalkeuze en tooling tot speciaal transport, heeft onlangs een CEAD AM Flexbot robot 3D-printer toegevoegd aan hun locatie in Heerenveen. In samenwerking met DSM op het gebied van materiaal- en 3D-printtechnologie zal Nedcam commerciële 3D-printing productiediensten aanbieden aan fabrikanten die op zoek zijn naar grootschalige toepassingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de geoptimaliseerde pelletmaterialen van DSM.

De twee bedrijven zullen ook samenwerken om nieuwe materialen, processen en toepassingen te ontwikkelen en te testen en zullen innovatieve oplossingen brengen voor markten waar grootformaat 3D-printing nodig is, zoals de scheepvaart, duurzame energie, de bouw en de infrastructuur. Ze werken momenteel nauw samen met Royal HaskoningDHV voor het slicen van structuurelementen.

Naar meer duurzame en circulaire processen en minder afval

“Bij DSM geloven we dat FGF een cruciale technologie is om te voorzien in de behoefte aan de productie van structurele en grootformaat componenten met behulp van sterk gevulde polymeren tegen concurrerende productiedoorlooptijden”, aldus Pieter Leen, Application Development Specialist Additive Manufacturing bij DSM. “Nedcam biedt een belangrijke schakel tussen productontwikkeling en de marktvraag en hun printactiviteiten zullen bijdragen aan het versnellen van de adoptie van additive manufacturing.

De samenwerking opent ook de deur voor de twee bedrijven om hun gezamenlijke ambitie te realiseren om de productie naar meer duurzame en circulaire processen te leiden. Momenteel produceert Nedcam stekkers en mallen uit verschillende materialen, waaronder glasvezelversterkte composieten en staal, vaak voor eenmalig of beperkt gebruik, wat resulteert in tonnen afval per jaar. FGF-productie met behulp van recyclebare materialen biedt een route naar een duurzamer proces.

“We willen absoluut het afval in ons productieproces verminderen en gaan circuleren”, aldus Erwin van Maaren, medeoprichter en commercieel directeur van Nedcam. Door de expertise van DSM op het gebied van 3D printen en thermoplasten te combineren met onze productiekennis en productiefaciliteiten, willen we de nodige stappen zetten naar een duurzaam en volledig circulair productieproces”.