De nieuwste innovatie in de wereld van het ijs komt door co-creatie uit Leuven. Comate, Untaylored en Uncompressed werkten samen met CUPPLE – een spin-off van het bekende merk Australian Homemade Ice Cream – en ontwikkelden de kleinste verse ijssalon ooit: die op je aanrecht. Het project ontving meer dan 100% van hun doel op Kickstarter in slechts één dag, met bestellingen van over de hele wereld. De samenwerking toont de kracht van het combineren van expertise en co-creatie.

Delphine, oprichter van CUPPLE, groeide op met een ijskunstenaar als vader. “Het was alsof je opgroeide in Charlie’s chocoladefabriek. Mijn vader liet me de smaak van pure producten ontdekken, gekarnd tot vers ijs.” In de loop der jaren opende Delphine’s vader Frederik 46 ambachtelijke ijssalons onder de naam Australian Homemade Ice Cream, de meeste in België. Maar Delphine en Frederik geloofden dat er een kans was, een markt die ze nog niet dienden: De mensen die vers gekarnd ijs wilden hebben van het comfort van hun huis.

Samen met haar vader heeft Delphine jarenlang gewerkt om hun familieerfenis van ijskunst naar de huizen van de mensen te brengen door de kleinste verse ijssalon ooit te creëren: degene die je op een aanrecht kunt plaatsen. De ondernemer in Delphine werd wakker geschud en samen met haar vader besloot ze de sprong te wagen – CUPPLE was geboren.

De puntjes op de i zetten, expertise delen

Het oprichten van een startup is altijd een sprong in het diepe. Een sprong in de duisternis. Maar de sprong kan minder eng en minder onzeker zijn als je samenwerkt met experts. En dat is precies wat de oprichters van CUPPLE deden. Terwijl Delphine en Frederik zich konden blijven richten op hun passie – het creëren van het lekkerste ijs – ondersteunden verschillende partijen hen in de reis van het omzetten van het idee in een verkoopbaar product met een solide business case en merk erachter.

Drie Leuvense bedrijven bleken goed te passen. Terwijl de ingenieurs en ontwerpers van Comate zich concentreerden op de technische uitdagingen, het ontwerp en de ontwikkeling van de ijsmaker voor CUPPLE, vertaalde Uncompressed de visie, missie en waarden in een visueel merk dat de eindgebruikers zou overtuigen van de kwaliteit van het bedrijf. Untaylored werkte in een vroeg stadium aan het leggen van de basis van de business case achter CUPPLE. Buffl, een bedrijf in Mechelen, valideerde de ideeën met het doelpubliek.

De hightech kwaliteit en technische expertise van de ingenieurs en ontwerpers van Comate, vermengd met de creativiteit van Uncompressed, de ateliers van Untaylored en de kwalitatieve gegevens en inzichten van Buffl, maakten van CUPPLE een verkoopbaar product dat goed marktklaar is en dat verkoopt.

“Het is belangrijk om de juiste keuzes te maken voor het product. We hebben ruime ervaring met de ontwikkeling van hightech vermarktbare producten die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker. Onze expertise, gecombineerd met de inzichten en kennis van Untaylored, Buffl en Uncompressed, heeft de business van CUPPLE naar een hoger niveau getild”, aldus Sander Van den Droogt, co-directeur van Comate.

“Door onze business design technieken hebben we het verhaal van de klassieke ijssalon kunnen vertalen naar een strategie die gebaseerd is op hightech innovatie, sterke marketing en het familie-erfgoed van Delphine en Frederik”, zegt Roald van Untaylored. “Door nauw samen te werken met de ervaren experts van Comate en de creatieven van Uncompressed, konden we perfect op elkaar afstemmen en CUPPLE ondersteunen bij het opbouwen van een sterk bedrijf”.

Elke expertise bracht iets waardevols voor het project en de co-creatie zorgde ervoor dat de start-up de beste kans van slagen had in de markt. “Leuven heeft het perfecte ecosysteem om innovatie te stimuleren. Dankzij verschillende bedrijven met hun eigen expertise en specialiteit, en organisaties zoals Leuven MindGate om deze partijen met elkaar te verbinden, is het makkelijker om partnerschappen en samenwerkingsverbanden op te zetten”, zegt Sander Van den droogt, co-directeur van Comate.

De kleinste verse ijssalon ter wereld

Met het nieuwe stukje technologie is Australian Homemade Ice Cream in staat om hun familie-erfgoed te delen met een geheel nieuwe markt en hun activiteiten uit te breiden. Na jaren van ontwikkelen, fine-tunen en testen – ja, dat omvat het proeven van het ijs – was spin-off CUPPLE klaar voor lancering. Het vader-dochter duo lanceerde hun Kickstarter project op 17 augustus en ontving 100% van hun doel in slechts een Dag. Met meer dan een week te gaan, ziet het er goed uit voor de startup. Meer informatie over CUPPLE is te vinden via hun