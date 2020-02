Op 16 maart wordt de knoop doorgehakt. Dan beslist de Deutsche Messe of de Hannover Messe, gepland van 20 tot en met 24 april, doorgaat. En zo niet, wanneer die dan alsnog plaatsvindt. Dit vanwege de corona-crisis. De beslissing zal in nauwe afstemming met het Duitse ministerie van gezondheidszorg worden genomen. Het is nu, acht weken voor een event, dat normaal gesproken honderdduizenden industriële medewerkers uit de hele wereld naar Duitsland trekt, te vroeg om een zinnige beslissing te nemen, aldus Victor Koppelaar van Hannover Consultancy tijdens de persconferentie van de beursorganisatie gisteren in Amsterdam. Medio maart moet duidelijk zijn of met het in quarantaine plaatsen van corona-patiënten de verspreiding van het virus afdoende de kop in is gedrukt. Duidelijk is evenwel nu al dat de crisis standhouders en bezoekers gaat kosten. Alleen al uit China reisden de afgelopen jaren een kleine twintigduizenden mensen af naar Hannover; een groot deel daarvan zal het nu af laten weten, verwacht de organisatie.

Industrial Transformation

Mocht het event doorgang vinden dan is Industrial Transformation het hoofdthema, schetst Arno Reich, Senior Vice President van de beursorganisatie. Dat betekent dat op menige stand en tijdens de vele forumdiscussies die op de beursvloer georganiseerd worden, ingegaan wordt op zaken als de digitalisering en hoe met data, connectiviteit en AI industriële bedrijven hun concurrentiepositie kunnen versterken. Ook is er in dat kader aandacht voor de individualisering van de producten die door die transformatie mogelijk wordt gemaakt. Waarbij ook besproken en gedemonstreerd zal worden hoe dat op een duurzame wijze kan, liefst CO2-neutraal. En ook de demografische ontwikkelingen wereldwijd worden onder het hoofdthema meegenomen: in veel landen leven grote groepen van jonge mensen. Die zullen met gericht onderwijs specialistische kennis en vaardigheden moeten vergaren opdat ze productief zullen zijn in een industrie waar steeds meer van het werk wordt overgenomen door automatisering en robotisering.

Hubs

Voor een duik in diverse subthema’s kan een bezoek worden afgelegd aan een van de hubs. Een ervan is gewijd aan 5G dat voldoende snelheid biedt om machines en robots over aan te sturen, maar dan draadloos. De hub Manufacturing en Logistics toont onder meer hoe drones ingezet kunnen worden in de interne logistiek. De hub CO2 Neutral Production biedt ruimte aan presentaties over het gebruik van waterstof en brandstofcellen voor de energievoorziening. En er is een hub Women Power.

Indeling op de schop

Door onder meer de digitalisering is de indeling van de Hannover Messe volkomen op de schop gegaan. Doordat het onderscheidende vermogen van bedrijven steeds meer in de software is komen te zitten en steeds minder in de hardware vonden steeds meer exposanten dat ze eigenlijk beter op een andere plek op de beurs behoren. Een bedrijf gespecialiseerd in de logistieke IT kan er nu voor kiezen niet in de hal Logistics te staan, tussen de vorkheftrucks, maar in een van de hallen van het technologiecluster Digital Ecosystems. Dat cluster beslaat vier hallen (14-17), in het centrum van het beursterrein en dat is dus niet toevallig. Die nieuwe indeling moet bezoekers helpen gemakkelijk hun weg te vinden naar wat voor hen relevant is. Daartoe is ook de Messe-app verbeterd: door interessegebieden aan te klikken krijgt de gebruiker suggesties voor passende routes.

Partnerland Indonesië

Partnerland dit jaar is Indonesië. Een land met ruim 270 miljoen, veelal jonge inwoners dat zich dankzij een GDP-groei van rond de 5 procent per jaar over de afgelopen vijf jaar een plek in de G20 heeft verworven. En de ambitie is in 2030 de zevende economie ter wereld te zijn, aldus de ambassadeur in Nederland van het eilandenrijk, I Gusti Agung Wesaka Puja. Er zullen plusminus 170 Indonesische bedrijven acte de presénce geven in Hannover, actief onder meer in automotive, food, textiel en energievoorziening. Industrie is belangrijk voor het land, aldus Puja: 40 procent van het GDP wordt in deze sector verdiend. Hij memoreerde ook de Making Indonesia 4.0-roadmap die de regering van het land gelanceerd heeft. Daarin krijgen vijf sectoren prioriteit: automotive, chemie, electronics, food en textiel. Ook is human capital development een speerpunt waarmee beoogd wordt de jonge bevolking op te leiden voor een rol in de digitaliserende industrie. En het plan schenkt aandacht aan vergemakkelijken van het zakendoen voor buitenlandse bedrijven, door het aantal regels en de bureaucratie te verminderen en de infrastructuur te verbeteren. Ook de corruptiebestrijding staat hoog op de agenda van de regering, vertelt Puja desgevraagd. ‘Dat blijkt onder andere uit het grote aantal overheidsfunctionarissen dat de afgelopen jaren voor corruptie veroordeeld is en nu een gevangenisstraf uitzit.’

Nederland op de messeGerekend wordt op zo’n honderd bedrijven vanuit Nederland, aldus Victor Koppelaar. Die presenteren zich op de beursvloer met eigen stands, verspreid over de hallen, maar vaker in collectieve stands op plekken waar meer Nederlandse activiteiten plaatsvinden. Het zwaartepunt van de Nederlands inbreng is te vinden in de hallen 19 en 20, met onder meer het Holland High Tech Innovation & Solution Partners Pavilion van Metaalunie. Het Holland Hightech House, georganiseerd door FME, is te vinden in hal 25. Het The Netherlands Start-up Pavilion krijgt een plek in hal 24. Om te vieren dat de Nederlandse industrie zich voor de 70ste keer presenteert op de Hannover Messe vindt er op de maandagavond in hal 25 een speciaal event plaats, aldus Koppelaar.

Hannover Consultancy overgenomen

Die sloot zijn betoog af met de mededeling dat Hannover Consultancy is opgegaan in het Belgische Global Fairs, het bedrijf dat tot nog toe de promotie verzorgde van de Hannover Messe in België en Luxemburg. Verder verandert er niets: hij en zijn collega’s blijven voor Nederlandse relaties de contactpersonen voor de Hannover Messe, verzekerde Koppelaar die nu in spanning gaat toeleven naar de 16e maart.