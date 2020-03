‘Door deze crisis kan blijken dat mijn mensen gemakkelijk structureel deels thuis kunnen werken’

Wie nu het pand van Isah Business Software in Tilburg zou bezoeken treft daar zeggen en schrijven één persoon aan die bezig is met wat reinigingswerk. De rest van alle medewerkers is thuis aan de slag. ‘Al onze medewerkers dienen thuis te werken en zo min mogelijk contact met anderen te hebben. Wij willen als bedrijf proactief meewerken aan de bestrijding van dit virus’, aldus directeur Paul van Abeelen van het softwarebedrijf.

Hij komt net uit een conference call met het directieteam. ‘Iedereen heeft thuis de technologie en de snelle verbinding om elkaar goed te kunnen zien en verstaan. Het werkt heel goed.’ Afgelopen weekend heeft hij er nog voor gezorgd dat zijn mensen thuis ook op een goede bureaustoel kunnen zitten. ‘En niet de kans lopen op fysiek ongemak doordat ze de hele dag in de verkeerde houding achter hun pc zitten. We hebben vorige week al alle cursussen en demonstraties gecanceld. De stoelen die we daarvoor gebruiken staan nu bij onze medewerkers thuis.’

Klantcontacten onderhouden

Van daaruit worden ook de contacten met de klanten onderhouden. ‘Ook onze servicedesk-mensen werken van huis uit, maar zijn net zo goed bereikbaar voor vragen als anders. Of onze klanten ook in staat zijn hun mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken, daarvan heb ik nog geen volledig beeld. Maar veelal betreft het producerende bedrijven, die zullen op zijn minst een deel van hun productiemensen op de werkvloer moeten houden.’

Hoe ontwikkelt productiviteit zich?

Van Abeelen is benieuwd hoe – met al zijn mensen op afstand – de productiviteit zich de komende weken zal ontwikkelen. Met name hoe de consultants de klanten op afstand kunnen ondersteunen. ‘Momenteel hebben we geen andere keuze. Maar het zou goed kunnen zijn dat blijkt dat veel van onze programmeurs en consultants gemakkelijk structureel een deel van de week – de helft of dertig procent bijvoorbeeld – van huis uit hun werk kunnen doen. Dat scheelt voor iedereen tijd in de file. Nee, ik heb er geen behoefte aan mijn mensen te kunnen controleren, of ze daadwerkelijk aan het werk zijn. Dat heb ik vijftien jaar geleden al los gelaten. Mijn personeel bestaat vrijwel uitsluitend uit hbo’ers en academici. Die hoef je niet te controleren op hun inzet. Dus het kan goed zijn dat we na deze crisis meer gaan thuiswerken. Tot een bepaald percentage: persoonlijk overleg werkt soms echt beter en mensen willen ook wel heel graag collega’s om zich heen.’