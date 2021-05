“Om dit te bereiken hebben we eerst heel helder gemaakt wat onze strategie is. Wat ga je doen, wat ga je niet doen en wat is het eindpunt waar je naartoe werkt? Vervolgens hebben we dat helder gecommuniceerd naar iedereen die hieraan bijdraagt: medewerkers, maar ook leveranciers en klanten. En dan maak je elk jaar een plan met tastbare, meetbare doelen. We zijn er nog niet, maar zetten wel stappen. Zo zal naar verwachting 50 procent van de producten in onze fabriek in Veenendaal in 2021 plasticvrij zijn. Focus is ook heel belangrijk. Het is verleidelijk om in deze tijd ook mondkapjes en desinfectievloeistof te maken. Maar dat doen we bewust niet. We willen zo goed mogelijk doen waar we goed in zijn en de rest doen we niet.”

Uitdagingen…