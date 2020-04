Het coronavirus veroorzaakt een groot tekort aan desinfectiemiddelen. Distilleerderij de Bronckhorst​​ uit Zelhem stookt komende weken geen sterke drank maar alcohol voor desinfectiemiddelen. Rond 10 april levert de distilleerderij 7000 flacons aan onder andere huisartsenposten, zorgtehuizen, schilders, bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs. “Dit geeft zo’n positief gevoel,” zegt ondernemer Erik Legters.

Ombuigen productieproces

In ‘normale’ tijden stookt Legters op duurzame wijze sterke dranken, zoals jenever en whisky. Afgelopen weken zag de ondernemer zijn omzet naar vrijwel nul zakken. Met het ombuigen van zijn productieproces snijdt het mes nu aan twee kanten: “We hebben weer wat omzet en daarbij is het heel fijn hier mee bezig te zijn, het is voor een goed doel.”

Ondernemers werken samen

Een paar dagen geleden kwam Legters nog flacons en etiketten tekort, maar dat probleem was snel opgelost na een veel gedeelde oproep op social media.

De belangstelling voor handalcohol is zo groot, dat Legters het bottelen en etiketteren zelf niet meer aankan, dat gebeurt nu door een fabriek in de buurt. “Aan alle kanten werken we samen, zo levert bijvoorbeeld bierbrouwerij Grolsch de grondproducten. Iedereen heeft het gevoel: ‘samen gaan we deze crisis beheersen.'”

Bron OostNV