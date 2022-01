Niemand die weet wat de toekomst brengt. Optimisme is er zeker, maar tegelijkertijd laat juist de afgelopen tijd zien dat wat altijd zo zeker leek razendsnel kan veranderen. Met dat besef vond de twintigste uitreiking plaats van de DISCA’21-awards. Bijgewoond door zo’n honderd gasten, die elkaar weer eens in een informele setting konden spreken. Ongedwongen, maar uiteraard zoveel mogelijk lettend op die anderhalve meter afstand tot elkaar.

Informeel maar veilig. Zo kon DISCA’21 dan toch van start

De talkshow is net ten einde, de strijd om de awards gaat zo dadelijk van start. Gasten spreken elkaar aan tafel, de eerste van een reeks kleine gerechten wordt geserveerd. En dan klinkt aan een van diezelfde tafels de opmerking dat het toch wel bijzonder is, al die toeleveranciers en oem’ers zo bij elkaar. ‘Kom daar in andere landen maar eens om, daar staan beide groepen veel verder van elkaar af. Hier niet. Met iedereen in zo’n setting bij elkaar: het kenmerkt de Nederlandse maakindustrie.’

Die opmerking, weliswaar wat terloops gemaakt: voor wie er wat langer bij stilstaat vat die dit samenzijn goed samen. Vrolijkheid overheerst, zoveel is zeker. En opluchting toch ook, nu DISCA’21 gezien alle coronaperikelen tóch door kan gaan. Niet in de laatste plaats doordat de organisatie vooraf alles in het werk heeft gesteld om te voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Dus moeten alle gasten bij binnenkomst een geldige QR-code kunnen tonen, en krijgt iedereen een mondkapje. Ook dienen de gasten zoveel mogelijk aan tafel te blijven zitten. Zomaar door de zaal lopen is in elk geval niet de bedoeling. En dat voelt voor sommigen ongetwijfeld als een gemis, zeker wanneer je wat verderop die ene relatie ziet die je zo graag weer eens wilde spreken.

Turbulente tijden

Maar toch, dit voelt wel anders dan vorig jaar, zo vertelt Mireille van Ginkel van Link Magazine de zaal tijdens haar inleiding. Ging een delegatie van dit blad eind 2020 nog langs bij elke winnaar afzonderlijk, nu zijn alle finalisten hier fysiek samen. En wat ook scheelt: er zijn veel meer positieve berichten over groei en omzet dan eind 2020, zo merkt de uitgever op, om daar meteen een kanttekening bij te maken. ‘Want turbulent is het nog altijd. Op macro- én microniveau. Binnen een organisatie, maar net zo goed erbuiten.’

Onder de gasten bevindt zich ook Arno Bouwmeester, directeur van Nedinsco, dat in Venlo optomechatronische oplossingen realiseert voor veelal buitenlandse klanten. Ooit was Bouwmeester zelf jurylid. ‘Maar dat is een kleine twintig jaar geleden, het event was toen nog lang niet zo groot als nu. Minder professioneel ook; in dat opzicht is er veel veranderd.’ Wat Bouwmeester vooral opvalt, is de inbreng van de toeleveranciers. ‘Zij acteren inmiddels écht op een hoger niveau. Veel meer gelijkwaardig aan dat van de machinebouwer, zoals duidelijk bleek uit de pitches en jurybeoordelingen.’

Wat volgens Bouwmeester bovendien naar voren komt, zijn de vele kansen die de bedrijven voor elkaar creëren. ‘Ben je een kleinere technologiepartner, dan kun je via een toeleverancier al snel mee verder groeien. Dat is iets wat de Nederlandse maakindustrie zeker mag koesteren: de kleinere bedrijven van nu zijn immers de grote spelers van de toekomst.’

Mooie opzet

Namens 3T, gespecialiseerd in klantspecifieke elektronica en embedded systems, was ceo Richard Mijnheer aanwezig bij DISCA’21. ‘Een event met een mooie opzet. Immers, je kunt zelf wel vertellen hoe goed je bent, maar hoeveel sterker is het wanneer leveranciers en klanten dat voor je doen?’ 3T, dat vestigingen heeft in Enschede en Eindhoven, was dit jaar twee keer genomineerd, waarbij het bedrijf voor de categorie Best Knowledge Supplier tot de tweede ronde kwam. Voor de uiteindelijke winnaars niets dan lof, vertelt Mijnheer. ‘Ik vind de top 5 sterk, voor elke categorie.’ En dat het netwerken dit jaar wat meer op de achtergrond staat? ‘Ach, dat is nu eenmaal zo. Ik vond het een verademing om in deze tijd een event bij te kunnen wonen, in een setting die veilig en informeel was.’

Het betrof een jubileumeditie, want het was de twintigste uitreiking op rij van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, een initiatief van Link Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Traditiegetrouw weer in Boerderij Mereveld in Utrecht, hoewel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen met een beperkter aantal gasten dan gebruikelijk. Zo’n honderd genodigden woonden het evenement live bij, anderen deden dat via de livestream.