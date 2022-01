In Boerderij Mereveld in Utrecht was woensdag 24 november de zinderende finale van de 20e editie van de Dutch Industrial Customer & Suppliers Awards (DISCA’21). Voorafgaand aan de uitreiking werden steeds per categorie de vijf finalisten gepresenteerd, waarna de strijd tussen de overgebleven twee bedrijven losbarstte. De jury had gesproken, nu was het woord aan het publiek in de zaal en de online toeschouwers. Resultaat: MI-Partners mag zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen en NTS-Group de runner-up . In dit katern DISCA’21 een portret van de winnaars, runners-up, finalisten en juryleden. En ruim aandacht voor de boeiende talkshow over de intrigerende vraag: ‘De toekomst wordt geweldig!?’

Het betrof een jubileumeditie, want het was de twintigste uitreiking op rij van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, een initiatief van Link Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Traditiegetrouw weer in Boerderij Mereveld in Utrecht, hoewel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen met een beperkter aantal gasten dan gebruikelijk. Zo’n honderd genodigden woonden het evenement live bij, anderen deden dat via de livestream.

BEST KNOWLEDGE SUPPLIER: MI-Partners Eindhoven

In deze categorie gaat het tussen twee Eindhovense bedrijven: mechatronica-expert MI-Partners en NTS-Group, die (opto)mechatronische systemen, modules en componenten produceert en ontwikkelt voor internationale machinebouwers. MI-Partners gooit hoge ogen bij de jury: ‘Een ontwikkelpartij die beschikt over echte high-end mechatronicakennis en die weet te vertalen naar een functioneel goed en zeer maakbaar product. Wat MI ontwerpt blijkt ook steeds volledig te kloppen als het product in serieproductie gaat en dat is in de markt verre van vanzelfsprekend.’ NTS-Group (won in 2006 de Achievement Award en stond al vaker in de finale) krijgt eveneens goede punten: ‘Het is uitstekend ingericht voor het heel betrouwbaar maken van zeer complexe productie. Beschikt over alle benodigde kennis van product-, productie- en materiaaltechnologie en heeft voor de realisatie een scala aan productiefaciliteiten in huis, plus een goed ingerichte eigen supplychain.’

Hoger niveau

Joep Stokkermans, directeur innovatie bij semiconbedrijf ITEC, pitcht MI-Partners als ‘de technologieparel van Veldhoven’. ‘Dit bedrijf met ongeveer veertig medewerkers houdt het al ruim tien jaar vol en is dus in staat dezelfde hoge technologiegraad te halen als zijn grote broer.’ Ander belangrijk pluspunt: MI-Partners focust op de eigen core competences en is onderdeel van een ecosysteem. ‘Het bedrijf is zeer goed ingevoerd en zorgt op tijd voor het vereiste competentieniveau. Knowledge komt niet uit een one-stop shop waar je alles kunt krijgen. MI-Partners levert precisie hightech, daar staan ze voor. Uiteindelijk worden met heel weinig papieren overhead de juiste vragen gesteld. MI-Partners luistert naar onze feedback, en kwesties over voortgang of technologie komen heel snel op tafel en dan wordt eraan gewerkt.’

Exact de oplossing

Lars Janssen, procurement manager bij Solmates, zet NTS-Group in het zonnetje. ‘Net als veel andere start-ups hadden wij een probleem dat conceptueel heel goed in de hoofden zat van onze slimme medewerkers, maar tijd en resources ontbraken om dat om te zetten in een goed werkende oplossing. NTS heeft die lastige techniek – een snel draaiend soort filter dat vervuiling van onze processen tegengaat – helemaal kunnen verwezenlijken tot echt exact wat wij wilden hebben. Ze hebben ten diepste verstaan wat wij als klant wilden en dit ook binnen no-time gerealiseerd. Inmiddels staat de oplossing werkend in het veld.’

Opsteker

Wederom stemmen alle toeschouwers, waarna MI-Partners als winnaar uit de bus komt. Leo Sanders, dga van MI-Partners, neemt samen met managing director Ronald Schneider de award in ontvangst, enigszins verlegen met de lovende woorden van Stokkermans. ‘Ik ben zeer vereerd en ook zeer verrast. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier aanwezig ben en we nemen gelijk een prijs mee. Dat is een geweldige opsteker en dat gaan we morgen zeker vieren.’ Ook Schneider spreekt zijn dank uit: ‘Een heel mooie erkenning van onze mensen die met engineers van onze klanten samenwerken, mooi dat dat zo gewaardeerd wordt.’

Overige finalisten Best Knowledge Supplier-award

Frencken Group, Eindhoven (mechatronica system supplier):

‘Frencken is een goede ontwikkel- en productiepartner. Is sterk in producttechnologie en productietechnologie. Komt proactief met significante maakbaarheidsverbeteringen die het product beter en/of goedkoper maken. Is ook sterk in het beheer van wijzigingen en kan daar daardoor goed en flexibel op inspelen. Kortom, een betrouwbare ontwikkelpartner van specifieke hightech modules. Ook kun je aan dit bedrijf goed de samenbouw van de hoofdsamenstelling overlaten. Bedrijf met weinig verloop in engineering en dus hebben met name vaste klanten maar weinig woorden nodig om hun behoeften duidelijk te maken. Wel verloop in de productie, wat impact heeft op de doorlooptijden. Frencken is open en duidelijk over levertijden en communiceert tijdig als het die niet haalt.’

Contour Covering Technology, Winterswijk (toeleverancier van plaatwerkonderdelen en – samenstellingen):

‘Contour is heel goed in het engineeren en produceren van behuizingen die zowel functioneel als qua design top zijn. Kan snel werken: het complete proces van eerste tekeningen tot en met productie is slechts een kwestie van weken. Heeft daarbij voldoende aan schetsen om op door te vragen en tot een detailengineering te komen. Gaat flexibel om met tussentijdse wijzigingen. Productie levert werk dat exact aan de specificaties voldoet en is goed in staat dat repeterend te doen. Proactief in het daartoe nemen van de benodigde, kostbaardere maatregelen als de inzet van pasmallen. Contour is niet de goedkoopste, maar is wel heel open en transparant over hun kostprijs en de opbouw daarvan.’

Demcon, Enschede (ontwikkelaar en producent van hightech systemen)

‘Demcon heeft met productie is nog niet heel veel ervaring, toch zijn alle randvoorwaarden aanwezig om ook op dat terrein een sterke partij te worden. Zo heeft de fabriek een zeer leane inrichting gekregen. Demcon kan ermee omgaan als de klant pas wil engineeren en fabriceren als er verkocht is. Kan omgaan met de stress die deze werkwijze met zich meebrengt. Het is een bedrijf dat flexibel omgaat met wijzigingen en veranderingen. Geeft de klant échte aandacht waaruit spreekt dat ze goed doorgronden wat er komt kijken bij het realiseren en vermarkten van een compleet nieuw product. Demcon is bereid financieel de risico’s van een nieuw product mee te dragen. Accepteert als er – gemotiveerd – later wordt betaald dan eerder overeengekomen.’