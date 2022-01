In Boerderij Mereveld in Utrecht was woensdag 24 november de zinderende finale van de 20e editie van de Dutch Industrial Customer & Suppliers Awards (DISCA’21). Voorafgaand aan de uitreiking werden steeds per categorie de vijf finalisten gepresenteerd, waarna de strijd tussen de overgebleven twee bedrijven losbarstte. De jury had gesproken, nu was het woord aan het publiek in de zaal en de online toeschouwers. Resultaat: Voortman Steel Machinery werd verkozen tot Best Customer en Bronkhorst High-Tech de runner-up . ‘Mooi om gewaardeerd te worden om hoe wij werken met onze toeleveranciers.’ In dit katern DISCA’21 een portret van de winnaars, runners-up, finalisten en juryleden. En ruim aandacht voor de boeiende talkshow over de intrigerende vraag: ‘De toekomst wordt geweldig!?’

Het betrof een jubileumeditie, want het was de twintigste uitreiking op rij van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, een initiatief van Link Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Traditiegetrouw weer in Boerderij Mereveld in Utrecht, hoewel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen met een beperkter aantal gasten dan gebruikelijk. Zo’n honderd genodigden woonden het evenement live bij, anderen deden dat via de livestream.

BEST CUSTOMER: Voortman Steel Machinery Rijssen

Grillig bestelgedrag

De andere finalist is Voortman Steel Machinery in Rijssen (ook finalist in 2018), bouwer van innovatieve machines en productielijnen voor de staalbouw en plaatverwerkende industrie wereldwijd. En onderdeel van Voortman Steel Group, dat zo’n 500 medewerkers in dienst heeft. De jury prijst het feit dat Voortman zijn toeleveranciers inzet als strategische partners. ‘Leveranciers krijgen het vertrouwen en de gelegenheid mee te kijken in de keuken, zodat ze kunnen zien hoe de kok werkt en op die werkwijze goed kunnen inspelen. Als gedigitaliseerd bedrijf is Voortman goed in staat mee te ademen met de marktvraag en zorgt het voor een goede forecast waarop leveranciers ook goed kunnen inspelen.’

Naoberschap

Vervolgens licht Fernando Gorkink, manager key accounts bij Eriks, zijn nominatie toe. ‘Bronkhorst High-Tech daagt Eriks voortdurend uit op technologie, knowhow en supplychain. Nieuwe technische ontwikkelingen en vraagstukken krijgen een vruchtbaar platform op een extreem hoog niveau, waarbij early involvement en co-engineering de basis vormen. Design Six Sigma hebben ze omarmd, waardoor wij elkaar nog beter vinden om ieders expertise optimaal in te zetten.’ Het partnership ervaart Gorking als naoberschap: ‘Als bedrijf ervoor elkaar zijn, proactief communiceren, elkaar de bal toespelen en continu verbeteren. Logistieke prestaties van Eriks zijn uitsluitend te leveren dankzij de heldere afspraken en de rolling forecast van Bronkhorst.’

Eerst meerwaarde

Eplan, softwareaanbieder en adviseur voor elektrotechnische engineering, heeft Voortman Steel Machinery genomineerd. ‘Om gedegen advies te kunnen geven, moet je wel in de keuken van de klant kunnen kijken. Dat berust op wederkerigheid. Zo zul je eerst serieus je meerwaarde voor zo’n klant moeten kunnen aantonen’, stelt Roger Scholtes, managing director van Eplan, die de samenwerking met Voortman niet ziet als een typische klant-leveranciersverhouding. ‘Het bedrijf communiceert dusdanig dat je je partner in het proces voelt en ieder zijn eigen bijdrage kan leveren. Verder denkt Voortman mee over oplossingen die bij ons nog op de tekentafel liggen. Zo kunnen we ook in de toekomst oplossingen bieden die Voortman en andere klanten voordeel opleveren.’

Samen op reis

De smartphones komen weer tevoorschijn om te stemmen en er is een winnaar: Voortman Steel Machinery. Director operations Frank Scherphof neemt de award in ontvangst en spreekt over de reis van Voortman en Eplan. ‘Die reis heeft geleid tot een state-of-the-art paneelbouw en we zijn nog steeds op reis naar nieuwe ontwikkelingen. Het is mooi om gewaardeerd te worden om hoe wij werken met onze toeleveranciers, met onze partners. Dat geeft een ontzettend goed gevoel’, zegt hij. ‘Naoberschap staat bij ons hoog in het vaandel: respecteer elkaar en zie om naar je partners. Daar word je met elkaar beter van.’

Highlights uit de juryrapporten van de overige DISCA-finalisten: ook allemaal topbedrijven.

Eén lage score op de DISCA-meetinstrumenten of één slechte ervaring van een jurylid kan al voldoende zijn om een finalist niet door te laten dringen tot de top 2 en dus af te laten vallen voor de eindwinst. Evengoed zijn de overige finalisten van de drie DISCA-awards ook topbedrijven. Dat wordt duidelijk uit de juryrapporten over deze ondernemingen. Hieronder de highlights daaruit.

Overige finalisten Best Customer-award

Blueprint Automation, Woerden (producent van geautomatiseerde verpakkingslijnen):

‘Een bedrijf dat goed luistert naar de argumenten van leveranciers, bijvoorbeeld om te investeren in de nieuwste technologie. Vervolgens trekt Blueprint wel regelmatig zijn eigen plan, maar kan dan altijd goed motiveren waarom dat plan zo in elkaar steekt. Blueprint laat zijn toeleveranciers op die manier in de keuken kijken, maar nog niet in de koelkast. En ook dat leggen ze goed uit. Met andere woorden: deze klant is open over de reden waarom hij soms gesloten is. De betreffende leveranciers leveren op een hoog niveau toe en zijn daardoor actief in de kerncompetenties van Blueprint. Die opstelling is dus logisch, temeer daar het bedrijf actief is in een markt – de verpakkingsmachinerie – waarin de concurrentie groot is.’

Nedap, Groenlo (fabrikant van hightech RFID-oplossingen):

‘Nedap koopt niet zozeer op prijs in, maar primair op de toegevoegde waarde waaraan een van de vijf marktgroepen van Nedap precies behoefte heeft. Het besteedt op een steeds hoger niveau uit. Leveranciers die begonnen als build-to-print leverancier worden tegenwoordig geacht de maakbaarheid volledig voor hun rekening te nemen, en krijgen daarvoor de ruimte. Nedap heeft een transparante organisatiestructuur zodat altijd duidelijk is wie waarover moet worden aangesproken. Prijs is overigens niet onbelangrijk, maar over de kostprijsopbouw is Nedap volledig open. Kostenproblemen worden niet eenzijdig op de leveranciers afgewenteld, maar eerlijk gedeeld. Het betaalt altijd stipt op tijd het afgesproken bedrag.’

ASML, Veldhoven (fabrikant van chipmachines)

‘ASML zet leveranciers in hun kracht. Het geeft leveranciers de ruimte en de ondersteuning hun competenties optimaal in te zetten en zich voortdurend te verbeteren. Weet heel goed waar de sterktes van zijn suppliers liggen en benut die ten volle. Heeft een heel sterk supplychain management, maar weet ook op dat vlak heel goed waarin het door gespecialiseerde toeleveranciers bijgestaan moeten worden. Doet aan open costing en is wat dat betreft zeer transparant. Geeft ook heel adequaat informatie over de vraag die het heeft: de forecasts zijn betrouwbaar. Informatie wordt online en geautomatiseerd verstrekt en ontvangen en is dus altijd actueel. ASML is wel een grote organisatie met heel veel verschillende specialismen en afdelingen waardoor de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden van buitenaf niet altijd duidelijk zijn. Het legt daarbij wel harde kostenreductietargets op.’