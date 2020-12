Een bedrijf dat doordringt tot de finale maar daarin niet de DISCA-award wint die op het spel staat, is evengoed een winnaar. Want de race om de prijs begint met een groep van honderden bedrijven, allemaal preferred suppliers of customers van op zijn minst één klant of toeleverancier. Na twee selectierondes blijven louter ondernemingen over die echt wat in hun mars hebben.

De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20), een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software, werden voor de negentiende keer in successie uitgereikt.

Finalisten Best Parts & Process Supplier Award 2020

Connect Group (Veldhoven): ‘Zeer leverbetrouwbaar’

‘Connect biedt de klant uiteenlopende wijzen van bestellen, op forecast, binnen raamcontracten maar ook order to order. Het snel op- en afschalen door de klant vangt het bedrijf makkelijk op’, zo stelt de jury in haar rapport. ‘Dat maakt deze onderneming tot zeer leverbetrouwbaar.’

‘Connect levert klantspecifieke, compleet geteste elektronica, doet het life cycle management en gaat indien nodig op tijd op zoek naar geschikte alternatieven voor componenten die obsolete raken. Het bedrijf geeft relevante feedback op de produceerbaarheid van het ontwerp van de klant: dat zorgt er dikwijls voor dat de doorlooptijd korter wordt.’

Connect is een leverancier van technologie (samenbouw van totale systemen, pcb’s en kabelbomen) en levert technologieservices gedurende de gehele levenscyclus van de producten van de klant

Itsme (Raamsdonksveer): ‘Kan snel schakelen en snel leveren’

‘Itsme beschikt over een ruime voorraad. Het heeft een breed assortiment producten, afkomstig van een grote eigen supply base’, aldus de jury over deze industrieel toeleverancier. ‘Het bedrijf kan desgewenst snel schakelen en snel leveren. Is een component niet op voorraad, dan weet itsme het vaak snel te sourcen.’

‘Het bedrijf houdt bij wanneer componenten hun end of life bereiken en biedt proactief passende alternatieven. Door goede koppelingen kan de klant direct bestellen vanuit het ERP-systeem. Er wordt doorgaans tijdig gecommuniceerd als afgesproken levertijdstippen toch niet gehaald kunnen worden, ook in coronatijd. Itsme is bereid onderzoek te doen naar het uitbreiden van zijn footprint/aanwezigheid als de klant dat zinvol acht.’

IFM Electronic (Harderwijk): ‘Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding’

‘IFM is heel sterk in het aanleveren van exact de gevraagde hoeveelheden op de afgesproken tijd’, formuleert de jury over deze ontwikkelaar en producent van besturingscomponenten en systemen voor de industriële automatisering. ‘Levertijden zijn kort dankzij de ruime voorraden waarover deze leverancier beschikt. Het bedrijf stelt zich flexibel op: een last minute-wijziging van een order wordt soepel opgevangen.’

Voorts wordt gestel dat IFM veel informatie biedt over de status van een order: ‘Online is een levering nauwkeurig te volgen. Direct telefonisch contact is gemakkelijk te leggen. Documentatie zoals de orderbevestiging wordt altijd op tijd en foutloos toegestuurd. IFM levert standaard-componenten maar ook specials die – vanzelfsprekend – een wat langere, maar wel betrouwbare levertijd hebben. Ze zijn niet de goedkoopste, maar de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt die wat hogere prijs meer dan goed.’

Jeveka (Almere): ‘Vaste contactpersoon goed ingevoerd’

Jeveka, specialist in bevestigingsmaterialen, ‘gaat mee in de voorkeuren van de klant voor de wijze en de momenten van toelevering’, aldus het juryrapport. ‘Het bedrijf komt proactief met alternatieven als er leveringsproblemen zijn met gevraagde bevestigingsmaterialen of als er bij gelijkblijvende kwaliteit mogelijkheden zijn de kosten te verlagen. Jeveka levert zowel standaard materialen als specials, en is altijd goed en snel bereikbaar. De vaste contactpersoon is goed ingevoerd in de business van de klant; bij afwezigheid wordt gezorgd voor een goede vervanger. Het bedrijf heeft zelf een over het algemeen betrouwbare supply chain zodat er zich zelden leveringsproblemen voordoen.’

‘Jeveka heeft nu ook Microsoft 365 live draaien om nog beter zijn processen te digitaliseren en te beheersen. De interne communicatie over orders, planningen, facturen, verzendingen, wijzigingen et cetera is goed voor elkaar.’

Veraa Metaal, Bergeijk: scherper geprijsd

Directeur Roy Veraa was behoorlijk verrast dat zijn Veraa Metaal de Best Parts & Process Supplier Award gewonnen heeft. ‘We zijn gewoon aan het werk om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Ja, wij schakelen heel snel. Als het nodig is, leveren we dezelfde dag nog uit. We proberen alles te doen om de klant te helpen. Dat we dan deze prijs winnen…, daar gaat heel veel waardering vanuit. Wij zijn met twintig man een kleine speler, maar blijkbaar wel een goede speler’, zo klonk het bescheiden vanaf de productievloer in Bergeijk.

Vakbekwame mensen

Een van de klanten die Veraa genomineerd heeft en dit bedrijf heeft verdedigd in het juryberaad, is technisch inkoper Harm Sanders van IBS Precision Engineering. ‘Natuurlijk gaat er ook bij ons wel eens iets mis. Met Veraa kunnen we dan heel snel schakelen om het probleem op te lossen, zodat we weer verder kunnen. Reactietijd is in onze wereld heel belangrijk.’ Dat het relatief onbekende bedrijf deze prijs nu gewonnen heeft, verklaart hij ook uit de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. ‘Ze beschikken over de equipment om de producten die wij vragen het goede uiterlijk en de hoge nauwkeurigheid te geven. En ze hebben daarvoor ook de nodige vakbekwame mensen in huis.’

Jury-oordeel: scherper geprijsd

‘Veraa Metaal is een plaatwerker die uitstekend kan meedenken met de klant’, zo schrijft de jury van deze award in haar eindrapport. ‘De prijsstelling is zeker in orde: wat geoffreerd wordt, is nagenoeg altijd scherper dan dat van de directe concurrent. De kwaliteit is hoog: wat Veraa levert, voldoet in 99 procent van de gevallen exact aan de (hoognauwkeurige) specificaties van de klant. Het bedrijf is flexibel: als de klant last minute wijzigingen doorgeeft of een spoedorder heeft, wordt het desgewenst dezelfde dag nog of hooguit binnen enkele dagen uitgeleverd. In andere gevallen is levering een kwestie van twee of drie weken.’

Heldere communicatie

De jury concludeert voorts dat deze winnaar zeer leverbetrouwbaar is en altijd de gemaakte leverafspraken waarmaakt. ‘Veraa Metaal stelt zich waar nodig en waar mogelijk proactief op: als er tegenstellingen in de specificaties zitten, nemen zij daar zelf contact over op met de klant. Er kunnen ook exotische materialen verwerkt worden; de levertijd is dan langer, maar daarover communiceert Veraa helder’, aldus de jury bij monde van de omroeper op de werkvloer, waar na de uitreiking en de champagne het werk meteen doorging: er moesten afspraken nagekomen worden.

In de jury Best Parts & Process Supplier Award hadden zitting: Jesper Ton van SELO, Peter Binnekade van Holmatro, Harm Sanders van IBS Precision Engineering, René Smulders van VDL ETG Precision en Martin Kattier van PBF Group. Deze jury stond onder leiding van Joes Wigman, managing director bij Berenschot.